Google predstavio Lite verziju Google Mapsa

Google je predstavio Google Maps Go, lakšu verziju Google Mapsa namijenjenu uporabi na Android Oreo (Go Edition) operativnom sustavu za entry-level uređaje

Nakon što je početkom mjeseca predstavio Android Oreo (Go Edition), posebnu verziju operativnog sustava Android Oreo za entry-level pametne telefone, Google nastavlja s predstavljanjem aplikacija koje su ekskluzivno namijenjene upravo tom sustavu.

Nakon File Go i Google Go aplikacija, predstavljana je i aplikacija Google Maps Go, koja predstavlja svojevrsnu Lite inačicu poznatog Googleovog kartografskog servisa. Google Maps Go aplikacija nudi gotovo sve mogućnosti standardne Google Maps aplikacije, ali u izdanju prilagođenom slabijim uređajima s manje memorije i sa slabijom te sporijom povezivosti.

Valja istaknuti da je Google Maps Go aplikaciju zasad moguće instalirati isključivo na Android Oreo (Go Edition) uređaje, a ne na bilo koji Android uređaj. No postoji i alternativa. Google Maps Go je, naime, dostupan i u Progressive Web Apps (PWA) verziji.

Kako bi funkcionirao, potrebno je sljedeću poveznicu kopirati u adresni prostor u Chrome pregledniku i uporaba Google Maps Go aplikacije može započeti, a radi bržeg pristupanja aplikaciji, moguće je postaviti prečac na Home zaslon.