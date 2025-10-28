iPadOS dobiva četiri nove aplikacije za kreatore sadržaja i profesionalce

Korisnici iPada uskoro će moći preuzeti četiri aplikacije za kreatore sadržaja i ostale kreativne profesionalce, koje su već dobro poznate onima koji koriste macOS

Apple se sprema izdati četiri nove aplikacije za iPadOS – Pixelmator Pro, MainStage, Motion i Compressor. Radi se o aplikacijama koje su namijenjene kreatorima sadržaja i ostalim kreativnim profesionalcima, a koje su trenutno dostupne isključivo na macOS-u.

Za one koji možda nisu upoznati s navedenim aplikacijama, Pixelmator Pro je profesionalna aplikacija za obradu fotografija, nešto kao Lightroom. MainStage pak služi kao prateća aplikacija za Logic Pro i namijenjena je za glazbenike i producente koji izvode glazbu uživo. Compressor je dodatak za Final Cut Pro i služi za kompresiju audio i video datoteka, dok je Motion prateća aplikacija za izradu 2D/3D naslova, prijelaza i efekata.

Na macOS-u se te aplikacije prodaju po cijenama od 30 do 50 eura te još nije poznato hoće li se isti model jednokratnog plaćanja primijeniti i na iPadOS ili će Apple odabrati model pretplate koji je češći na iOS-u i iPadOS-u.

Trenutno nije poznato kada će aplikacije postati dostupne na iPadOS-u.