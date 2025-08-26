Apple zakrpao zero-day ranjivost na svojim platformama

Apple je objavio sigurnosna ažuriranja za iPhone, iPad i Mac računala kako bi popravio zero-day ranjivost koja se koristi u ciljanim napadima.

Drago Galić utorak, 26. kolovoza 2025. u 15:46

Apple je objavio sigurnosna ažuriranja za iPhone, iPad i Mac računala kako bi popravio zero-day ranjivost koja se koristi u ciljanim napadima, a ova pokrivaju:

*   iOS 18.6.2 i iPadOS 18.6.2 (iPhone XS i noviji, iPad Pro 13-inčni, iPad Pro 12.9-inčni 3. generacije i noviji, iPad Pro 11-inčni 1. generacije i noviji, iPad Air 3. generacije i noviji, iPad 7. generacije i noviji, te iPad mini 5. generacije i noviji);

*   iPadOS 17.7.10 (iPad Pro 12.9-inčni 2. generacije, iPad Pro 10.5-inčni i iPad 6. generacije);

*   macOS Sequoia 15.6.1;

*   macOS Sonoma 14.7.8; i

*   macOS Ventura 13.7.8.

Apple je potvrdio izvješća da su napadači možda već iskoristili ovaj propust u vrlo sofisticiranoj operaciji usmjerenoj na specifične, visokovrijedne ciljeve.

Korisnici iOS-a i iPadOS-a mogu provjeriti koriste li najnoviju verziju softvera odlaskom na Postavke > Općenito > Ažuriranje softvera. Trebali biste imati iOS 18.6.2 ili iPadOS 18.6.2 (ili 17.7.10 za starije modele), stoga ažurirajte odmah ako to već niste učinili. Također je korisno uključiti Automatska ažuriranja, tko već to nema uključeno.

Korisnici Maca trebaju kliknuti na Apple izbornik u gornjem lijevom kutu zaslona i otvoriti Postavke sustava i Općenito, a zatim Ažuriranje softvera. Mac će automatski provjeriti ima li novih ažuriranja. Ako je ažuriranje dostupno, pojavit će se opcija za preuzimanje i instalaciju. Ovisno o veličini ažuriranja, ovaj proces može trajati od nekoliko minuta do sat vremena, a će se računalo morati resetirati kako bi se instalacija dovršila.

Propust se prati pod oznakom CVE-2025-43300 i nalazi se u dijelu macOS-a koji se izvršava kad god aplikacija treba otvoriti ili spremiti sliku.

Ranjivost "out-of-bounds write" znači da napadač može manipulirati dijelovima memorije uređaja koji bi trebali biti izvan njihovog dosega. Takav propust u programu omogućuje mu čitanje ili pisanje izvan granica koje program postavlja, što napadačima omogućuje manipulaciju drugim dijelovima memorije dodijeljenim kritičnijim funkcijama. Napadači mogu upisati kod u dio memorije gdje ga sustav izvršava s dozvolama koje program i korisnik ne bi smjeli imati.

U ovom slučaju, napadač bi mogao izraditi sliku kako bi iskoristio ranjivost. Obrada takve zlonamjerne slikovne datoteke rezultirala bi manipuliranjem inače nedostupnih dijelova memorije kako bi se srušio proces ili pokrenuo napadačev kod.



HI-FI SETUP TJEDNA: Denon, JBL

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

2.277 EUR Kupi

Flagship prestižne serije 100.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE120²

Zvučnik 3-smjerni, 130mm papirnati wooferi, 25mm kupolasti visokotonac, frekv. raspon 39Hz–26kHz, osjetljivost 90dB, max 200W, impedancija 6Ω, SPL 116dB, crossover 300Hz/2.7kHz.

956 € 1.062 € Akcija

Nagrađivani wireless speaker sustav.

Akcija

KEF LSX II

Bežični Hi-Fi zvučnici 2-smjerni s Uni-Q driverom (19mm Al dome, 115mm Mg/Al cone), raspon 49Hz–47kHz, pojačalo 70W+30W Class D, max SPL 102dB. Podrška za AirPlay2, Chromecast, Spotify, Tidal, hi-res do 384kHz/24bit. Dim. 240×155×180mm, težina seta 7,2kg.

999 € 1.399 € Akcija

Zvuk visoke rezolucije s naprednim DSP-om.

Akcija

BOWERS & WILKINS Px8

Flagship noise-cancelling bežicne naglavne slušalice, 2x 40mm karbonske pogonske jedinice, 24 bit DSP, ugradeno 6 mikrofona, aptX Adaptive Bluetooth, 30 sati reprodukcije

449 € 479 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

ARGON AUDIO 1 DAB

DAB band: band III, L-band (ukljucujuci DAB +), Zaslon: 2 reda OLED, FM: 87,5-108 MHz, Ulaz/Izlaz: Stereo In/Out (Mini Jack), izlaz za slušalice, Funkcija mirovanja i tipka za odgodu

119 € 159 € Akcija

Prilagodite svoje slušno iskustvo.

Akcija

SENNHEISER ACCENTUM PLUS

rzo punjenje: 10 minuta ukljucivanja za 5 sati reprodukcije, Sennheiser Signature Sound, Adaptivni hibridni ANC, 50-satno vrijeme reprodukcije na bateriji, Personalizacija zvuka

148,90 € 229,90 € Akcija

Ultimativni 3D zvuk.

Akcija

SAMSUNG Music Frame HW-LS60D/EN

2 Ch, Dolby ATMOS, Q- Symphony, One Remote Control, Wireless Dolby Atmos, Spotify Connect, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI In 1 / Out 1 (eARC), Optical In 1, (Š x V x D): 35,30 x 36,48 x 14,34 cm

299 € 449 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi