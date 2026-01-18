Korisnici iOS-a ostaju bez jedne od prvih alternativnih trgovina aplikacija

Iako u EU-u i dalje postoje alternativne trgovine, one se i dalje suočavaju s brojnim preprekama, budući da Apple otežava instalaciju aplikacija iz izvora trećih strana

Matej Markovinović nedjelja, 18. siječnja 2026. u 20:33
📷 Foto: MacDew
Foto: MacDew

Trgovina aplikacija Setapp Mobile, koja je nastala kao odgovor na europski Zakon o digitalnim tržištima (DMA), uskoro se gasi. Ukrajinska tvrtka MacPaw koja stoji iza Setappa potvrdila je da će trgovina prestati s radom 16. veljače te da će korisnici nakon tog datuma izgubiti pristup svim preuzetim aplikacijama.

Prema objašnjenju MacPawa, razlog gašenja leži u „još uvijek promjenjivim i složenim poslovnim uvjetima“ koji se ne uklapaju u trenutačni poslovni model tvrtke. Sve aplikacije bit će uklonjene s trgovine, a korisnicima se savjetuje da unaprijed prebace svoje podatke jer nakon gašenja više neće biti dostupni.

„Setapp Mobile bio je hrabar i revolucionaran projekt koji je imao za cilj omogućiti korisnicima iOS-a u Europskoj uniji pristup alternativnim tržištima aplikacija, stvarajući novi ekosustav u kojem bi i razvojni programeri i korisnici mogli napredovati. Ponosni smo na ono što smo postigli u protekle dvije godine i  dalje snažno vjerujemo u ovu viziju“, priopćio je direktor MacPawa za The Verge, Oleksandr Kosovan.

No, unatoč gašenju Setapp Mobilea, MacPaw najavljuje fokus na nove projekte. Među njima je Eney, AI asistent izvorno razvijen za macOS, kao i dodatna poboljšanja za Setapp Desktop, koja bi trebala biti predstavljena kasnije ove godine.

 



