Korisnici WhatsAppa uskoro će moći razgovarati s korisnicima drugih aplikacija

Iako su prve aplikacije koje dobivaju podršku za ovu značajku poprilično nepopularne, mogućnost razgovora s korisnicima drugih aplikacija u teoriji bi mogla postati vrlo korisna

Matej Markovinović ponedjeljak, 17. studenog 2025. u 14:59
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Meta je najavila uvođenje mogućnosti razgovora s aplikacijama trećih strana za korisnike WhatsAppa unutar EU-a, kao dio prilagodbe pravilima interoperabilnosti koje propisuje Akt o digitalnim tržištima (DMA). Nova funkcija omogućit će korisnicima WhatsAppa da se izravno povežu s osobama koje koriste druge aplikacije za razmjenu poruka, pod uvjetom da su njihove aplikacije s tehničke strane interoperabilne.

Iz Mete napominju kako će se u sljedećim mjesecima postupno otvoriti mogućnost komunikacije s korisnicima ne toliko popularnih aplikacija BirdyChat i Haiket. Meta naglašava kako je ova usluga rezultat „više od tri godine rada s europskim servisima za razmjenu poruka i Europskom komisijom“ s ciljem razvijanja rješenja koje ispunjava DMA zahtjeve, uz maksimalno očuvanje privatnosti i sigurnosti.

Mogućnost razgovora s aplikacijama trećih strana bit će dostupna na Androidu i na iOS-u, a kada počne postepeno stizati na uređaje, korisnici će unutar postavka na WhatsAppu dobiti obavijest s objašnjenjem kako se točno povezati s korisnicima drugih aplikacija.

Nakon što se korisnik WhatsAppa uključi u značajku, moći će razmjenjivati tekstualne i glasovne poruke, fotografije, videozapise i datoteke. Iz Mete napominju kako se u bilo kojem trenutku ova značajka može isključiti.  

 



