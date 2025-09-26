Apple vs. EU: 'Zakon o digitalnim tržištima ugrožava korisnike i inovacije'

Tehnološki div Apple zatražio je od Europske unije ukidanje Zakona o digitalnim tržištima (DMA), tvrdeći da nova pravila izlažu korisnike sigurnosnim rizicima i guše inovacije, dok Bruxelles poručuje da odustajanja nema

Sukob između kompanije iz Cupertina i europskih regulatora doseže novu razinu. Apple Inc. je i službeno pozvao Europsku uniju da ukine ili značajno izmijeni svoj novi Zakon o digitalnim tržištima (DMA), argumentirajući kako regulativa, umjesto da štiti, zapravo izlaže korisnike novim opasnostima i potkopava tehnološke inovacije. Prema pisanju Yahoo! Finance, tvrtka je u odvojenim podnescima Europskoj komisiji izrazila duboku zabrinutost zbog smjera u kojem se kreće digitalno tržište pod novim pravilima.

Apple je ponovio svoje protivljenje sveobuhvatnim pravilima koja je EU implementirala prošle godine s ciljem zaštite potrošača i osiguravanja da velike tehnološke tvrtke ne zloupotrebljavaju svoj dominantan položaj. Iako su naglasili da će se pridržavati zakona, u objavi na svom blogu pozvali su regulatore da detaljnije razmotre negativan utjecaj na korisnike i tvrtke diljem regije. Zakon o digitalnim tržištima (DMA) postavlja niz strogih pravila za tzv. "vratare" (gatekeepere) digitalnog svijeta, kao što su Googleova tražilica, Appleov Safari, Amazon i Metin Facebook. Svrha zakona je spriječiti narušavanje tržišnog natjecanja prije nego što se ono dogodi, a predviđene kazne su drastične – do 10% globalnog prihoda, odnosno čak 20% u slučaju ponovljenih prekršaja.

"Postalo je jasno da DMA dovodi do lošijeg iskustva za Appleove korisnike u EU. Izlaže ih novim rizicima i narušava jednostavan i besprijekoran način na koji njihovi Appleovi proizvodi rade zajedno", napisao je Apple. "DMA također ne pomaže europskim tržištima. Umjesto da se natječu inovacijama, već uspješne tvrtke iskrivljuju zakon kako bi odgovarao njihovim vlastitim interesima – da prikupe više podataka od građana EU ili da besplatno dobiju Appleovu tehnologiju."

Kao najveću opasnost, Apple izdvaja obvezu omogućavanja vanjskih usluga plaćanja i dopuštanje sideloadinga – odnosno preuzimanja aplikacija s trgovina trećih strana. Tvrde da takva praksa izlaže korisnike iPhonea zlonamjernom softveru, prijevarama i drugim kibernetičkim prijetnjama. Također, odredba koja dopušta drugim tvrtkama da traže pristup korisničkim podacima mogla bi, prema Appleu, kompromitirati osjetljive informacije.

S druge strane, Europska komisija ostaje nepokolebljiva i poručuje da neće mijenjati niti ukidati DMA kao odgovor na Appleove pritužbe.

"Apple se protivi svakom djeliću DMA-a od početka njegove primjene", izjavio je u četvrtak Thomas Regnier, glasnogovornik Europske komisije za tehnološki suverenitet. "Shvaćamo da tvrtke žele braniti svoj profit pod svaku cijenu, ali to nije svrha DMA-a. Svrha DMA-a je pružiti potrošačima u EU više izbora i dati našim poduzećima mogućnost da se pošteno natječu."

Jasno je da svjedočimo sudaru dviju filozofija – Appleove vizije zatvorenog i sigurnog ekosustava naspram vizije Europske unije o otvorenom i konkurentnom digitalnom tržištu. Ovaj regulatorni sukob nastavit će se razvijati, a njegov ishod oblikovat će budućnost tehnologije i privatnosti za stotine milijuna korisnika u Europi.