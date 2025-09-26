Apple vs. EU: 'Zakon o digitalnim tržištima ugrožava korisnike i inovacije'

Tehnološki div Apple zatražio je od Europske unije ukidanje Zakona o digitalnim tržištima (DMA), tvrdeći da nova pravila izlažu korisnike sigurnosnim rizicima i guše inovacije, dok Bruxelles poručuje da odustajanja nema

Bug.hr petak, 26. rujna 2025. u 21:33

Sukob između kompanije iz Cupertina i europskih regulatora doseže novu razinu. Apple Inc. je i službeno pozvao Europsku uniju da ukine ili značajno izmijeni svoj novi Zakon o digitalnim tržištima (DMA), argumentirajući kako regulativa, umjesto da štiti, zapravo izlaže korisnike novim opasnostima i potkopava tehnološke inovacije. Prema pisanju Yahoo! Finance, tvrtka je u odvojenim podnescima Europskoj komisiji izrazila duboku zabrinutost zbog smjera u kojem se kreće digitalno tržište pod novim pravilima.

Apple je ponovio svoje protivljenje sveobuhvatnim pravilima koja je EU implementirala prošle godine s ciljem zaštite potrošača i osiguravanja da velike tehnološke tvrtke ne zloupotrebljavaju svoj dominantan položaj. Iako su naglasili da će se pridržavati zakona, u objavi na svom blogu pozvali su regulatore da detaljnije razmotre negativan utjecaj na korisnike i tvrtke diljem regije. Zakon o digitalnim tržištima (DMA) postavlja niz strogih pravila za tzv. "vratare" (gatekeepere) digitalnog svijeta, kao što su Googleova tražilica, Appleov Safari, Amazon i Metin Facebook. Svrha zakona je spriječiti narušavanje tržišnog natjecanja prije nego što se ono dogodi, a predviđene kazne su drastične – do 10% globalnog prihoda, odnosno čak 20% u slučaju ponovljenih prekršaja.

"Postalo je jasno da DMA dovodi do lošijeg iskustva za Appleove korisnike u EU. Izlaže ih novim rizicima i narušava jednostavan i besprijekoran način na koji njihovi Appleovi proizvodi rade zajedno", napisao je Apple. "DMA također ne pomaže europskim tržištima. Umjesto da se natječu inovacijama, već uspješne tvrtke iskrivljuju zakon kako bi odgovarao njihovim vlastitim interesima – da prikupe više podataka od građana EU ili da besplatno dobiju Appleovu tehnologiju."

Kao najveću opasnost, Apple izdvaja obvezu omogućavanja vanjskih usluga plaćanja i dopuštanje sideloadinga – odnosno preuzimanja aplikacija s trgovina trećih strana. Tvrde da takva praksa izlaže korisnike iPhonea zlonamjernom softveru, prijevarama i drugim kibernetičkim prijetnjama. Također, odredba koja dopušta drugim tvrtkama da traže pristup korisničkim podacima mogla bi, prema Appleu, kompromitirati osjetljive informacije.

S druge strane, Europska komisija ostaje nepokolebljiva i poručuje da neće mijenjati niti ukidati DMA kao odgovor na Appleove pritužbe.

"Apple se protivi svakom djeliću DMA-a od početka njegove primjene", izjavio je u četvrtak Thomas Regnier, glasnogovornik Europske komisije za tehnološki suverenitet. "Shvaćamo da tvrtke žele braniti svoj profit pod svaku cijenu, ali to nije svrha DMA-a. Svrha DMA-a je pružiti potrošačima u EU više izbora i dati našim poduzećima mogućnost da se pošteno natječu."

Jasno je da svjedočimo sudaru dviju filozofija – Appleove vizije zatvorenog i sigurnog ekosustava naspram vizije Europske unije o otvorenom i konkurentnom digitalnom tržištu. Ovaj regulatorni sukob nastavit će se razvijati, a njegov ishod oblikovat će budućnost tehnologije i privatnosti za stotine milijuna korisnika u Europi.



Zvuk vinila bez kompromisa.

Akcija

Technics SL-1300G

DJ gramofon s izravnim pogonom i motorom bez četkica, brzinama 33⅓, 45 i 78 okr/min, početnim zakretnim momentom 0,32 N·m i brzim pokretanjem od 0,7 s. Opremljen elektroničkom kočnicom i niskom razinom izobličenja (0,025% W.R.M.S.) za precizan i stabilan rad.

2.549 € 2.999 € Akcija

Prilagodljivi zvuk za osobno iskustvo.

Akcija

PSB Alpha AM5

Aktivni bookshelf zvučnici. Qualcomm® aptX™ Bluetooth. Poseban RCA phono ulaz. 3,5 mm analogni ulaz. Optički ulaz. USB DAC. USB priključak za napajanje. IR daljinski upravljač. Izlaz za subwoofer

529 € 599 € Akcija

Pruža neusporedive performanse za svoje kompaktne dimenzije.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation B1

Kompaktni zvučnik u elegantnom walnut finišu s Gen2 Folded Motion® tweeterom za kristalno čiste visoke tonove i 5,5" aluminijskim wooferom za snažne srednje i niske frekvencije. Osjetljivost 89 dB, impedancija 5 ohma i preporučena snaga pojačala 15–100 W.

629 € 809 € Akcija

Širok frekvencijski raspon.

Akcija

REVEL M105 Performa 3

Elegantni bookshelf zvučnik s 1" aluminijskim tweeterom i 5,25" wooferom u bass-reflex kućištu za bogat i uravnotežen zvuk. Osjetljivost 86 dB, impedancija 8 Ω i preporučena snaga pojačala 50–120 W. Dostupan u Piano Black, Piano White i High Gloss Walnut finišu

1.049 € 1.499 € Akcija

Jasni dijalozi, savršena harmonija.

Akcija

FOCAL Aria CC 900

Središnji (centralni) 2-way zvucnik, razvijen s posebnim naglaskom na odabir materijala(drvo) kako bi se dobila zvucna koherentnost i homogenost, za sve vrste konfiguracija, za prostorije do 20m2 i udaljenosti slušanja 3m.

389 € 478 € Akcija

Uravnotežen i precizan zvuk.

Akcija

Zvučnici PSB Imagine B50

2-way bass-reflex zvučnik s 1" titanijskim visokotoncem i 5,25" wooferom od karbonskih vlakana pruža frekvencijski odziv od 45 Hz do 23 kHz, osjetljivost 87 dB i impedanciju 8 Ω. Preporučena snaga pojačala je 20–150 W za uravnotežen i precizan zvuk.

482,30 € 689 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi