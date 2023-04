Nestajuće poruke na WhatsAppu dobivaju korisnu funkcionalnost

Nestajuće poruke na WhatsAppu dobivaju novu funkcionalnost po uzoru na one na Snapchatu. Naime, korisnici će uz Keep in Chat značajku moći spremiti nestajuće poruke kako bi im uvijek mogli pristupiti, ali isključivo uz suglasnost pošiljatelja.

„Kako bi ovo funkcioniralo, pošiljatelj će biti obaviješten kada netko spremi poruku te će na tu odluku moći staviti veto. Ako pošiljatelj odluči da drugi ne mogu spremiti njihove poruke, oni imaju konačnu odluku i poruka će nestati kako je i zadano“, objašnjeno je na službenoj stranici WhatsAppa.

Foto: WhatsApp

Spremljene poruke bit će označene ikonom knjižne oznake (bookmark) te će im se moći pristupiti u specijalnom Kept Messages odjeljku unutar aplikacije. Značajka će postati dostupna svim korisnicima WhatsAppa u sljedećim tjednima.

Podsjetimo, korisnici WhatsAppa od 2020. godine mogu slati poruke koje nakon određenog vremenskog razdoblja nestaju iz razgovora. Prema trenutnim opcijama, u aplikaciji se može izabrati da poruke nestaju nakon 24 sata, sedam i 90 dana.