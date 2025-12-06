Opera za Android dobiva nova AI poboljšanja

AI poboljšanja za Android inačicu Opere već su sada dostupne, a ako ih kojim slučajem niste dobili, ažurirajte aplikaciju putem Google Play Storea

Opera je najavila nova AI poboljšanja za svoj mobilni preglednik Opera for Android, s ciljem da njegove mogućnosti približi onima u Operi One, svojem glavnom desktop pregledniku.

Najvažnija novost je redizajnirana značajka Ask AI, koja sada ima vlastitu pristupnu točku u traci za pretraživanje. Iz Opere kažu da zahvaljujući tome korisnici jednim dodirom mogu otvoriti poseban AI panel i jednostavno se prebacivati između klasične web pretrage i AI odgovora.

Foto: Opera

Opera je uvela i podršku za prilaganje datoteka u AI upitima. Korisnici tako mogu učitati PDF dokumente, slike ili fotografije snimljene kamerom te zatražiti od AI-a prijevod, objašnjenje ili sažetak.

Foto: Opera

Još jedna nova opcija omogućuje i da AI koristi trenutno otvorenu web stranicu kao kontekst. Konkretnije rečeno, korisnik može zatražiti da Opera AI sažme sadržaj stranice, objasni ga ili prevede, bez potrebe za ručnim kopiranjem teksta. Dodatna pitanja mogu se postavljati izravno u traci za pretraživanje, a AI nastavlja odgovarati na temelju konteksta stranice.

„Podaci o kontekstu stranice šalju se AI sustavu samo kada je to nužno za izvršavanje zatraženog zadatka. Opera AI ne šalje vašu povijest pregledavanja ili aktivnosti našem AI sustavu“, navodi Opera u svom priopćenju.