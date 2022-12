Revolut u Hrvatskoj od ponedjeljka gasi podršku za kune, evo što morate učiniti i na što paziti

Kada Hrvatska službeno, 1. siječnja 2023. godine, svoju nacionalnu valutu kunu zamijeni eurom, na bankovnim računima građana i tvrtki svi kunski iznosi bit će automatski pretvoreni u eure, po jedinstvenom fiksnom tečaju konverzije. Taj tečaj iznosi 7,5345 kuna za 1 euro.

Međutim, brojni hrvatski korisnici digitalne banke Revolut neće morati čekati 1. siječnja kako bi im se sredstva preračunala u eure i tako bila pohranjena na digitalnom novčaniku. Revolut je već ranije najavio da će kunske račune zamijeniti eurskima od 12. prosinca. Budući da je taj dan stigao, neka vam ovaj tekst bude kratki podsjetnik i vodič kroz proces prelaska na euro na Revolutu – a i priprema za sličan proces u drugim bankama kroz naredna tri tjedna.

Što se događa?

Sve kune na kunskim računima ovog će ponedjeljka Revolut preračunati i pretvoreni u eure po istom fiksnom tečaju, a kunski će računi istoga dana biti zatvoreni. Troška konverzije neće biti, pretvaranje valuta je automatizirano, a broj osnovnog računa ostaje nepromijenjen. Korisnicima koji su euro već koristili na Revolutu i imaju tamo otvoren eurski račun ("pocket"), taj će račun postati primarni.

Od 12. prosinca više neće biti moguće uplatiti kune na Revolut, no kune će i dalje biti moguće podići putem bankomata. U tom slučaju odnos eura i kune će se obračunavati po trenutačnom međubankovnom tečaju, pa treba voditi računa o mogućim većim troškovima konverzije. Također, za nadoplate u eurima hrvatske bi banke mogle obračunati transakcijske troškove, pa i njih treba provjeriti prije obavljanja transakcije.

Istodobno će se i sve naknade Revolutu, pretplate i slično, početi obračunavati u eurima.

OPREZ: Primate li plaću na Revolut, ona nakon 12. prosinca tamo više neće moći biti uplaćena u kunama.

Kako plaćati do 1. siječnja?

U razdoblju od 12. prosinca do 1. siječnja, korisnici Revoluta naći će se u "raskoraku" – na računu će imati eure, a u hrvatskim će trgovinama i dalje morati plaćati u kunama. Plaćanje karticama u tim slučajevima, kažu iz Revoluta, prolazit će normalno, trgovac će dobiti kune, a s računa će se skidati euri. Bit će to proces jednak kakav je u sličnim međuvalutnim plaćanjima bio i do sada, a za preračunavanje će biti korišten međubankovni tečaj (a ne fiksni tečaj konverzije). Tu također treba imati na umu da bi kupnja privremeno mogla biti "skuplja".

1 euro = 7,5345 kuna kod automatske konverzije. Kod plaćanja do 1. siječnja vrijedit će neki drugi tečaj

Što moram učiniti?

Nakon 12. prosinca bit će potrebno načiniti i neke "ručne" prilagodbe na Revolutu. Svi ugovoreni trajni nalozi u kunama bit će poništeni i bit će ih potrebno ponovno postaviti s eurskim iznosima.

To vrijedi i za štednju – svi kunski trezori ("vaults") koje imate otvorene bit će poništeni. Iznos s njih bit će prebačen na osnovni kunski račun, pa potom pretvoreni u eure. Dakle, ako ste Revolut koristili za štednju i budžetiranje raspoređivanjem novca po ovim "pretincima", morat ćete i njih ponovno ručno otvoriti i napuniti eurima. Isto vrijedi i za grupne štednje, kod kojih će sav iznos biti prebačen glavnom nosiocu "trezora".

Koristite li Revolut za upravljanje dječjim džeparcima i imate Revolut <18 račune, i tu treba obratiti pažnju. Nalozi za prebacivanje džeparca, štednje i štedni ciljevi u kunama također će nestati. Svi iznosi bit će povučeni na račune i pretvoreni u eure, a štednje i sve ostalo bit će potrebno iznova postaviti.