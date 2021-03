Revolut počinje poslovati kao specijalna banka u Hrvatskoj

Revolut je do sada u nas bio jedna među nizom sličnih institucija za elektronički novac, koje dolaze iz drugih država članica i država potpisnica Ugovora o Europskome gospodarskom prostoru koje mogu poslovati u Hrvatskoj, no od jučer je ta popularna financijska platforma operacionalizirala europsku dozvolu za specijalizirano bankarstvo u Hrvatskoj (koju je imala još od 2018. godine) i time je zapravo postala specijalizirana banka.

To u prvome redu znači da će depoziti klijenata u Hrvatskoj koji počnu koristiti Revolut Bank sad biti zaštićeni shemom osiguranja depozita ili, preciznije rečeno, bit će osiguran iznos na depozitnom računu na dan nastupa osiguranog slučaja, a najviše do iznosa od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a važećem na dan nastupa osiguranog slučaja.

Postupak aktivacije Revolut Bank je prilično jednostavan i traje svega nekoliko minuta pri čemu je potrebno unijeti i svoj OIB

Da bi se koristile usluge Revolut Bank, potrebno je proći relativno jednostavnu proceduru aktivacije, a koja ne bi trebala potrajati više od nekoliko minuta. Pri tome je potrebno unijeti i OIB, a jednom kada je sve završeno, za one koji su i do sada koristili Revolut, neće biti značajnijih promjena. Zapravo, sve ono što je Revolut i do sada omogućavao, moći će se i dalje koristiti na sasvim isti način.

Tako se i dalje precizno može vidjeti koliko i na što se mjesečno troši, može se određivati mjesečni budžet za potrošnju te upravljati naknadama za usluge pretplate, bez odgode poslati i tražiti novac od prijatelja te zaokružiti kartična plaćanja i tako štedjeti na posebnom računu. Osim toga, klijenti Revoluta mogu trošiti i prenositi novac globalno, bez skrivenih naknada, pohraniti ili razmijeniti 29 valuta u aplikaciji te novac odmah poslati prijateljima i obitelji. Te još štošta drugo.

Doduše, valja napomenuti da se uz Revolut Bank zapravo dobiva depozitni račun pri čemu se na iznose neće dodjeljivati kamata. Ukratko, riječ je o klasičnom tekućem računu po kojem se za sada neće dobivati kamate niti će se moći koristiti dopušteno ili nedopušteno prekoračenje. Sve uplate koje će se primati na Revolut, završit će na tom depozitnom računu koji je zaštićen shemom osiguranja depozita.

Međutim, to što je Revolut operacionalizirao europsku dozvolu za specijalizirano bankarstvo neupitno znači da će tijekom vremena početi nuditi i druge bankarske usluge, a za očekivati je da će nuditi neku vrstu kreditiranja ili zajmova; prošle je godine Revolut također pokrenuo svoju specijaliziranu banku u Poljskoj i Litvi te počeo nuditi kreditne proizvode u obje zemlje.

Osim na Hrvatsku, najnovije širenje putem passportinga Revolut je istodobno objavio i za tržišta Bugarske, Cipra, Estonije, Grčke, Latvije, Malte, Rumunjske, Slovačke i Slovenije.

Za sada još uvijek ostaje nejasno može li se na Revolut primati i redovna primanja (plaća). Prema HNB-u to je bilo neupitno i prije nego što je Revolut postao specijalizirana banka budući da nije bilo konkretnih zakonskih zapreka, no prema mišljenju porezne uprave to nije bilo moguće, a hoće li se to mišljenje i promijeniti uzimajući u obzir nove okolnosti, ostaje tek vidjeti.

Dakako, porezni tretman prihoda koji se dobivaju na Revolut ostaju isti kao i do sada; svatko ima obvezu prijaviti poreznoj upravi sve prihode po osnovi drugog dohotka i na to platiti odgovarajući porez.