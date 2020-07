Tinder dobiva novu Face to Face video chat opciju

Popularna aplikacija za upoznavanja Tinder dobila je opciju Face on Face koja uključuje video chat između dvoje korisnika

Popularna aplikacija za upoznavanja Tinder dobila je novu opciju koja će olakšati komunikaciju korisnika aplikacije u doba koronavirusa. Aplikaciji je dodana opcija Face to Face, iza čijeg se naziva krije mogućnost video chata.

Za uspostavljanje video chata nije potrebna razmjena telefonskih brojeva, a nakon uspostave poziva zaslon aplikacije će se podijeliti na dio gdje pozivatelj vidi sam sebe i drugi dio gdje vidi onoga koga je nazvao. Face to Face opcija se trenutačno testira u više zemalja među kojima i SAD-u, Australiji, Brazilu i Francuskoj, no nije dostupna svim korisnicima već samo određenoj grupi korisnika. Širenje epidemije koronavirusa u SAD-u ubrzao je dolazak same opcije.

Prije nego opcija bude dostupna širem krugu korisnika testirati će se tehnička stabilnost video poziva te koliko su poslužitelji sposobni izdržati opterećenje. Postoje određeni uvjeti koje oba korisnika Face to Face opcije moraju ostvariti, kao prvo oba korisnika moraju potvrditi da žele uspostaviti video poziv te ne smije biti sadržaja za odrasle niti ikakvih referenci na govor mržnje, nasilje i ilegalne aktivnosti.

Nakon kraja poziva korisnicima se nudi mogućnost da ponovno uspostave poziv ili da eventualno ukoliko su postojali problemi prijave drugog korisnika. Kao dodatnu mjeru sigurnosti u Tinderu ističu buduću primjenu blokiranja mogućnosti snimanja sadržaja zaslona, što je zasad puno lakše implementirati na Android uređajima nego na iOS-u.