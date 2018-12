Uskoro se zatvara Cydia Store, trgovina aplikacijama i alatima za jailbreakane iOS uređaje

Putem Reddita, službeni osnivač alternativne trgovine iOS aplikacija Cydia Store, Jay Freeman znan i pod nadimku "Saurik", objavio je vijest koja će rastužiti mnogobrojne fanove same alternativne trgovine kao i jailbreaka.

Saurik je odlučio službeno i trajno zatvoriti Cydia Store, odnosno taj postupak znatno ubrzati u odnosu na ranije planove zbog navodnog buga u samoj trgovini, on se tiče procesa plaćanja unutar same trgovine koji potencijalno može dovesti do curenja osjetljivih podataka.

Odsad je moguće s Cydia Storea preuzeti samo besplatne aplikacije i modifikacije te prethodno već kupljene aplikacije, modifikacije i alate, dok je plan uskoro u potpunosti zatvoriti čitav Cydia Store.

Ova alternativna i neslužbena trgovina iOS aplikacija pojavila se u ožujku 2009. godine, a omogućila je vlasnicima jailbreakanih iOS uređaja (postupak kojim se uklanjaju ograničenja koje je Apple postavio na svoje uređaje) da na njih instaliraju neslužbene aplikacije koje nisu odobrene od strane tvrtke iz Cupertina.