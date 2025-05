Alternativni pametni telefoni nove su roditeljske uzdanice

Nedavni sajam alternativnih uređaja u američkom Westportu u državi Connecticut privukao je brojne obitelji koje istražuju alternative standardnim pametnim telefonima, što pokazuje sve veću zabrinutost zbog utjecaja neograničenog digitalnog pristupa na mlade korisnike.

Događaj, koji je organizirala roditeljska inicijativa "OK to Delay", predstavio je različite uređaje koji nude komunikacijske mogućnosti uz istovremeno ograničavanje pristupa društvenim mrežama i potencijalno štetnom sadržaju. Kako izvještava Kaitlyn Tiffany u The Atlanticu, slične izložbe postale su sve češće u imućnijim predgrađima njujorškog metropolitanskog područja tijekom protekle godine.

Digitalna dilema suvremenih roditelja

Ovi alternativni uređaji predstavljaju rješenje za napetost između koristi i rizika tehnologije. Kako autor navodi u The Atlanticu: "Ovo je dvojnost telefona: povezuje me s mojim bližnjima, a ponekad mislim da mi uništava život. Trebam ga i želim ga, ali ponekad ga mrzim i bojim ga se." Ova izjava jasno opisuje muke roditelja u današnjem digitalnom okruženju. Moraju omogućiti djeci korištenje prednosti digitalne povezanosti — video pozive s rodbinom, GPS navigaciju i samostalnost posjedovanja osobnog uređaja — uz istovremenu zaštitu od zabrinjavajućeg sadržaja, poruka od stranaca i navike kompulzivnog pregledavanja sadržaja.

Potreba za drugačijim uređajima podudara se s povećanim medijskim interesom za moguće veze između korištenja pametnih telefona, društvenih mreža i problema mentalnog zdravlja mladih. Iako istraživanja ostaju nedorečena, mnogi roditelji radije poduzimaju preventivne mjere nego čekaju konačne dokaze.

Što nude novi uređaji

Većina uređaja na sajmu u Westportu nalikovala je standardnim pametnim telefonima, ali s prilagođenim operativnim sustavima koji donose napredne roditeljske kontrole i trgovine aplikacija bez pristupa društvenim mrežama.

Pinwheel iz Austina nudi prilagođeni Android OS koji upozorava roditelje kad se određene problematične riječi pojave u porukama njihove djece i omogućuje potpuni uvid u sve komunikacije. Njihova trgovina aplikacija blokira ne samo društvene mreže već i aplikacije poput Spotifyja, za koji tvrde da sadrži neprimjerene sadržaje kroz poveznice ugrađene u opise playlist.

Pinwheel

Gabb iz Utaha predstavio je tehnologiju koja automatski prekida video pozive ako prepozna golotinju, iako sustav još ponekad pogrešno reagira na kupaće kostime ili slike ljudi bez majice. Tvrtka je razvila i vlastitu glazbenu aplikaciju gdje umjetna inteligencija i ljudski recenzenti filtriraju pjesme s eksplicitnim jezikom ili sadržajem za odrasle.

Gabb

Troomi, također iz Utaha, demonstrirao je sustav koji roditeljima omogućuje postavljanje filtera sadržaja prema dobi djeteta, blokirajući psovke, nasilni sadržaj i neprimjerene razgovore. Roditeljima je omogućeno i dodavanje vlastitih ključnih riječi za filtriranje.

Troomi

Bark iz Atlante, koji je prvotno bio samo aplikacija za roditeljsku kontrolu prije nego što su razvili vlastiti pametni telefon, nadzire čak 26 potencijalnih problema, uključujući znakove depresije i cyberbullying. Direktor tvrtke, Christian Brucculeri, priznao je izazov razlikovanja šaljivih referenci na samoozljeđivanje od stvarnih prijetnji, napominjući da stvarni ljudi pregledavaju upozorenja prije poduzimanja akcije.

Bark

Kada iPhone za osnovnoškolce više nije društvena norma

Osim tehnoloških rješenja, skupine poput OK to Delay rade na promjeni društvenih očekivanja oko tehnologije. Becca Zipkin, suosnivačica westportskog ogranka, objasnila je da u njezinoj zajednici djeca tipično dobivaju iPhone kao poklon za završetak osnovne škole. Njezina inicijativa želi osporiti tu praksu i informirati roditelje o dostupnim alternativama.

Mnogi roditelji na sajmu pozitivno su reagirali na alate za nadzor koji koriste umjetnu inteligenciju i smanjuju teret stalnog praćenja aktivnosti.

Tržišno natjecanje jača

S rastom potražnje roditelja, povećala se i konkurencija među proizvođačima alternativnih uređaja. Tvrtke se aktivno pozicioniraju protiv konkurenata, pri čemu se Troomi predstavlja kao "pametnija, sigurnija alternativa Pinwheelu", dok Pinwheel kritizira Troomijev antropomorfizirani chatbot kao potencijalno zbunjujući za djecu. Bark pruža komparativne analize koje naglašavaju navodne prednosti njihovih proizvoda nad konkurentima.

Reakcije roditelja na različite razine nadzora bile su različite — neki su smatrali analizu teksta za emocionalni stres ili eksperimentalnu upotrebu jezika pretjerano invazivnom, međutim svaki roditelj zna da nijedan sustav zapravo neće blokirati svaku opasnu poruku koja može doći kroz telefon iz vanjskog svijeta.