Trustnet, novi alat za borbu protiv dezinformacija na Internetu

Većina se slaže da je širenje dezinformacija na Internetu ozbiljan problem. Ali mnogo je manje konsenzusa o tome što učiniti u vezi s tim. Mnoga predložena rješenja usredotočena su na to kako platforme društvenih mreža mogu ili trebaju moderirati sadržaj koji njihovi korisnici objavljuju kako bi spriječile širenje dezinformacija. No, to ograničava mogućnost korisnika da odluče kome će vjerovati. Zbog toga su istraživači MIT-a predložili alternativnu strategiju: Trustnet, ekstenziju preglednika koja korisnicima omogućava da označe dezinformacije i identificiraju ljude u čiju procjenu online sadržaja vjeruju.

Procjena dezinformacija

Ovo univerzalno proširenje preglednika funkcionira za bilo koji sadržaj na bilo kojoj stranici, uključujući postove na društvenim mrežama, agregatore vijesti i videozapise na streaming platformama. Uz to, alat za učinkovitu procjenu dezinformacija jednostavan je za rukovanje i može ga lako koristiti svaki prosječni korisnik Interneta.

Odlazne veze na YouTube video na stranici prikazane su s ikonom kvačice, označenom plavim strelicama, što pokazuje da su procjenitelji video ocijenili kao točan Farnaz Jahanbakhsh, David R. Karger

Predstavljen na ACM konferenciji o ljudskim faktorima u računalnim sustavima, Trustnet se temelji na prijašnjem radu posvećenom borbi protiv dezinformacija na Internetu, istoimenoj društvenoj mreži koja je korisnicima omogućila procjenu točnosti sadržaja i navođenje pouzdanih korisnika čije procjene žele vidjeti. Za proširenje su se odlučili zato što je malo vjerojatno da će se ljudi masovno seliti na novu platformu jer većina već ima prijatelje i pratitelje na drugim, uhodanim društvenim mrežama.

Tekstualni okviri

Korisnicima proširenja dovoljno je kliknuti gumb za procjenu sadržaja koji otvara bočnu ploču na kojoj ga označavaju kao točan, netočan ili dovode u pitanje njegovu točnost. Pojedinosti ili objašnjenja mogu se obrazložiti u popratnom tekstualnom okviru.

Nakon posjete web stranici, Trustnet otvara bočni prozor koji prikazuje procjene koje korisnika prati ili kojima vjeruje Farnaz Jahanbakhsh, David R. Karger

Korisnik može identificirati i druge u čiju procjenu vjeruje. Čim posjeti stranicu koja sadrži procjene iz pouzdanih izvora, ta se informacija automatski pokazuje na skočnom prozoru. Mogu se pratiti i ocjene procjenitelje izvan svog kruga, vidjeti ocjene sadržaja od slučaja do slučaja i odgovarati na pitanja o točnosti sadržaja.

Interakcije korisnika Trustneta, od prijave do ocjene

Nakon što korisnik instalira proširenje i otvori bilo koju karticu, u kutu se pojavljuje prozor proširenja Trustnet. Nakon prijave korisnik može pregledavati izvore i odabrati one koje želi pratiti ili kojima vjeruje Farnaz Jahanbakhsh, David R. Karger

Boja plutajućeg gumba u kutu posjećene stranice označava status točnosti prema procjeni korisničkih izvora; sivo znači da stranica nije ocijenjena. Proširivanjem prozora korisnik može unijeti i vlastitu procjenu stranice; sadržaj može ocijeniti točnim ili netočnim, ili se može raspitati o njegovoj točnosti Farnaz Jahanbakhsh, David R. Karger

Bočni prozor s procjenama automatski se otvara na nekoliko sekundi. Boja označava status točnosti stranice prema procjeni korisničkih izvora. Pitanja o točnosti sadržaja prikazana su na vrhu bočnog okna. Ako je korisnik na stranici koja ima poveznice na sadržaj koji su procijenili njegovi pouzdani izvori, u proširenju se pojavljuje ikona koja označava status točnosti pridruženog izvora Farnaz Jahanbakhsh, David R. Karger

Zarobljeni u balonu

"Neki misle da pojedinci ne mogu procijeniti sadržaj no naše su studije pokazale da to nije točno. Korisnicima možemo omogućiti provjeru činjenica tako da odabiru sadržaj koji žele vidjeti", kažu istraživači svjesni da bi dopuštanje korisnicima da izabiru kome će vjerovati moglo dovesti do toga da ostanu zarobljeni u vlastitom balonu i vide samo sadržaj koji se slaže s njihovim stavovima.

Taj bi se problem, misle, mogao ublažiti sugestijama korisniku da slijedi određene pouzdane procjenitelje. U budućnosti istraživači ovaj alat namjeravaju prilagoditi i za filtriranje sadržaja koji nije naklonjen određenoj zaštićenoj skupini.