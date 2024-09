Švedska predlaže stroge smjernice za ograničavanje vremena pred ekranima kod djece i mladih

Nove švedske smjernice pružaju dobno temeljene granice dnevnog vremena pred ekranom. Za djecu mlađu od dvije godine preporučuje se potpuno izbjegavanje ekrana. Djeci u dobi od dvije do pet godina savjetuje se maksimalno sat vremena dnevno, dok se za dob od šest do dvanaest godina preporučuje najviše dva sata. Tinejdžerima od trinaest do osamnaest godina sugerira se ograničenje na tri sata dnevno.

"Preuzimanje kontrole"

Ove preporuke dolaze zbog sve veće zabrinutosti o negativnim utjecajima prekomjernog gledanja ekrana na razvoj djece, njihov san, mentalno zdravlje i razine fizičke aktivnosti. Švedski dužnosnici pozivaju se na istraživanja koja pokazuju povezanost između dugog vremena provedenog pred ekranom i problema poput depresije, lošeg sna i ograničene fizičke aktivnosti kod djece.

Jakob Forssmed, švedski ministar za socijalna pitanja i javno zdravstvo, naglasio je potrebu za "ponovnim preuzimanjem kontrole" nad upotrebom tehnologije i pružanjem djeci prilika za drugačije djetinjstvo. "Smjernice imaju za cilj promicati zdravije navike i smanjiti problematičnu upotrebu ekrana."

Pokret za ograničavanje vremena

Švedska nije usamljena u implementaciji takvih preporuka. Francuska, Irska, Kanada, Australija i Sjedinjene Američke Države također su u posljednjih nekoliko godina izdale slične smjernice, iako se specifičnosti razlikuju. Francuska trenutno ima najstrožu poziciju, preporučujući potpuno izbjegavanje ekrana za djecu mlađu od tri godine.Pokret za ograničavanje vremena koje djeca provode pred ekranima, posebno nakon pandemije, dobio je globalni zamah. Lockdowni su doveli do povećanog sjedenja pred ekranima, bilo zbog obrazovanja ili zabave.

Spriječiti "doom-scrollinga"

Ipak, neki stručnjaci upozoravaju da pretjerano stroga ograničenja mogu biti nerealno rješenje za mnoge obitelji. Također postoje rasprave o tome je li svo vrijeme provedeno pred ekranom jednako problematično, pri čemu neki tvrde da interaktivni ili obrazovni sadržaji mogu imati koristi. Švedske smjernice također pozivaju tehnološke tvrtke da modificiraju svoje algoritme kako bi spriječile djecu od prekomjernog "doom-scrollinga" ili izloženosti štetnom sadržaju.