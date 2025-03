Android je i dalje najpopularniji mobilni OS

Novo istraživanje Counterpoint Researcha pokazuje da Android i dalje drži vodeću poziciju među operacijskim sustavima za pametne telefone. Na drugom mjestu je Appleov iOS, dok je trećeplasirani Huaweijev HarmonyOS, sustav koji je u proteklom kvartalu označio značajan rast u Kini.

Iako globalna prodaja pametnih telefona ostaje stabilna, analitičari Counterpointa navode da se značajne promjene bilježe na pojedinim tržištima. Primjerice, u Kini je HarmonyOS, pretekao iOS i nastavio svoj vrtoglavi rast, što se pripisuje potporama kineske vlade koja subvencionira kupnju uređaja koji koštaju do oko 800 eura kako bi potaknula gospodarstvo.

Nadalje, u četvrtom kvartalu 2024., Android je dosegnuo najniži tržišni udio u povijesti u ključnim regijama poput SAD-a i Indije. U SAD-u su prodaja Motorole i Googleovih uređaja donekle ublažile pad manjih proizvođača, dok je prodaja iPhonea pala za samo 1 posto. S druge strane, Indija je zabilježila rekordnu prodaju iPhonea, pri čemu su dvije trećine prodanih uređaja stariji modeli.

Foto: Counterpoint Research

HarmonyOS je u svemu tome zadržao stabilan globalni tržišni udio od 4 posto, ostajući tako treći igrač na tržištu OS-a u svijetu, no u Kini je u cijeloj 2024. godini nadmašio nekoć popularniji iOS. Međutim, treba imati na umu da iz Counterpointa nisu napomenuli li računaju li u to EMUI, globalnu verziju Huaweijevog korisničkog sučelja, kao dio istog sustava, no ističu da to ne mijenja ukupnu sliku.

Analitičari Counterpointa napominju kako ovi podaci potvrđuju nastavak fragmentacije globalnog tržišta pametnih telefona, pri čemu se kinesko tržište sve više odvaja od zapadnih trendova.