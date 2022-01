Apple će navodno predstaviti novi iPhone već ovog proljeća

Iako se mjesecima 'šuškalo' da će novi iPhone SE doći s dizajnom jačih Appleovih modela, čini se da to neće biti slučaj, no barem bi trebao ugledati svjetlo dana već na proljeće

Bloombergov reporter Mark Gurman, otkrio je u svom proteklom Power On biltenu da bi Apple mogao iznenaditi svoje korisnike i u ožujku ili travnju predstaviti osvježeni iPhone SE. On se, naime, dotaknuo i dosadašnjih procurenih informacija, pa tako navodi da će novi SE i dalje imati zastarjeli dizajn, no dolazit će s podrškom za 5G i A15 čipom.

Gurman nije spomenuo nikakve druge promjene, no kako prenosi Yahoo Finance, uopće ne bi bilo čudno da Apple poveća početnu internu memoriju na 128 GB ili da konačno poboljša kameru koja, ruku na srce, nije oličenje kvalitete, pogotovo za 2022. godinu. Očekuje se i da će novi SE imati i poboljšanu bateriju, prvenstveno zbog „žedne“ 5G podrške.

iPhone SE (2020), Foto: Unsplash

Iako se novi iPhone SE na papiru ne čini kao uređaj koji će impresionirati svojim brojkama prodaje, podsjećamo da analitičari J. P. Morgana smatraju da on ima potencijal privući ogroman broj postojećih korisnika Android telefona i to upravo zbog 5G podrške.

Naime, prema njihovoj analizi, jeftini iPhone s podrškom za 5G može privući čak 1,4 milijarde ljudi koji trenutno koriste Android i njih 300 milijuna koji i dalje imaju starije modele iPhonea. Brojke se, naravno, čine pomalo napuhane, no tko zna, možda nas tehnološki gigant iz Cupertina sve iznenadi ovog proljeća.