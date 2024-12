Apple je planirao predstaviti iPhone sa zaslonom bez rubova, ali zasada ništa od toga

Iako su rubovi zaslona na mobitelima postali sve manji tijekom godina, osobito na skupljim modelima, još će trebati neko vrijeme prije nego što mobitel bez rubova postane stvarnost. Apple navodno već godinama surađuje sa Samsung Displayom i LG Displayom na zaslonu za iPhone koji neće imati vidljive rubove, no to još uvijek nije ni blizu proizvodnje.

Naime, Apple je planirao predstaviti iPhone sa zaslonom bez rubova 2025. ili 2026. godine. Međutim, korejski portal The Elec navodi da kako se predstavljanje i 2026. godine malo vjerojatno, ponajviše zbog toga što tehnologija još nije na potrebnoj razini.

Navodi se da Apple želi napraviti zaslon zakrivljen sa sve četiri strane, baš kao što to imaju kineski proizvođači mobitela poput Huaweija i Honora. Time žele postići dizajn kakvog ima novi Apple Watch, a pritom ne žele zakriviti zaslon do te mjere da dolazi do izobličenja slike na rubovima.

Očito je kako Apple ima vrlo jasnu ideju što želi, ali izgleda da to zasad nije moguće implementirati u masovnoj proizvodnji. Iz tog se razloga čini da će san o iPhoneu sa zaslonom bez rubova morati pričekati barem do 2027. godine.