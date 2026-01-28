Apple opet posramio Android: Stiglo ažuriranje za 12 godina star iPhone 5S i iPhone 6

Apple je izdao iOS 12.5.8 za iPhone 5S i iPhone 6, produžujući rad ključnih aplikacija na uređajima starim i preko dvanaest godina te postavljajući novi rekord u softverskoj podršci

Bug.hr srijeda, 28. siječnja 2026. u 08:17

Apple je oduvijek bio poznat po dugotrajnoj softverskoj podršci za svoje telefone, a posljednjih godina mnogi proizvođači Android uređaja također su se popravili po tom pitanju. Ipak, najnovije ažuriranje softvera koje je Apple upravo izbacio moglo bi iznenaditi čak i one koji su dobro upoznati s politikom tvrtke. Ne govorimo o nedavno objavljenim verzijama iOS-a, već o nečemu mnogo starijem: iOS 12.5.8.

Ova nova verzija vrlo starog izdanja iOS-a sada je dostupna za iPhone 5S i iPhone 6, uređaje koji su se na tržištu pojavili u rujnu 2013. i rujnu 2014. godine. To znači da je iPhone 5S star više od dvanaest godina, što ovo ažuriranje čini rekordnim i daleko nadmašuje uobičajenih šest do sedam godina podrške koju dobivate s novijim iPhoneima, ili četiri do sedam godina kod većine novijih Androida. Ova vijest, koju je prvi prenio TechRadar, pokazuje Appleovu predanost čak i najstarijim uređajima u svom ekosustavu.

Bez novih značajki

Korisnici ovih starijih modela, naravno, neće dobiti nikakve značajke umjetne inteligencije iz paketa Apple Intelligence, niti bilo koje druge novosti dostupne u novijim verzijama iOS-a. Naposljetku, ovo je i dalje verzija iOS 12. Svrha ovog rekordnog ažuriranja jest produženje certifikata potrebnog za rad ključnih aplikacija kao što su FaceTime i iMessage, kao i za aktivaciju samog uređaja. Zahvaljujući ovom ažuriranju, certifikat će vrijediti i nakon siječnja 2027. godine, što znači da će vlasnici ovih telefona i dalje moći koristiti temeljne softverske funkcije još barem nekoliko godina.

Iako ne bismo nužno preporučili korištenje ovih telefona kao primarnih uređaja ako imate drugu opciju, s obzirom na to da većina aplikacija trećih strana vjerojatno neće raditi, a sigurnost nije na razini redovito ažuriranih modela, lijepo je znati da ta mogućnost i dalje postoji. Ovo je odlična vijest za one koji si ne mogu priuštiti novi mobitel, žele zadržati stari uređaj kao rezervni ili jednostavno žele pridonijeti smanjenju elektroničkog otpada.



