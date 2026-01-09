Bose ipak produžio podršku: SoundTouch zvučnici postaju open-source

Nakon burnog negodovanja korisnika, Bose je odlučio produžiti podršku za svoje SoundTouch zvučnike i okrenuti se open-source rješenju kako bi spriječio da skupi uređaji postanu - beskorisni

Kompanija Bose nedavno je najavila skori prekid cloud podrške za svoju SoundTouch liniju kućnih zvučnika. Ta je odluka u praksi trebala pretvoriti pametne zvučnike u obične, "glupe" zvučnike, jer bi ostali bez pristupa brojnim funkcijama i povezanim softverskim nadogradnjama. Ipak, za vlasnike SoundTouch uređaja stigla je dobra vijest. Kompanija se odlučila okrenuti open-source softveru, čime će omogućiti trećim stranama da održe glazbu živom.

Bose je već počeo slati API dokumentaciju korisnicima kako bi "neovisni developeri mogli stvarati vlastite alate i značajke kompatibilne sa SoundTouch sustavom". Budući da će za to trebati vremena, kompanija je također produžila datum prestanka podrške (end-of-life, EoL) za SoundTouch zvučnike. Prvotno je bilo planirano da prestanu primati cloud nadogradnje u veljači, no taj je rok sada pomaknut na 6. svibnja.

Uz to, uvedeno je i nekoliko drugih promjena kako bi se olakšao život vlasnicima SoundToucha. Zvučnici će i nakon isteka službene podrške moći koristiti AirPlay i Spotify Connect, što je ranije bilo upitno. Aplikacija će također nastaviti raditi, iako s ograničenim funkcijama. S obzirom na to da je prvotno bilo najavljeno potpuno gašenje aplikacije, čini se da su brojni ljutiti komentari korisnika na Redditu urodili plodom.

SoundTouch zvučnici predstavljeni su 2013. godine i spadali su u viši cjenovni rang, s početnom cijenom od 600 američkih dolara. Nitko ne voli potrošiti stotine dolara na uređaj samo da bi nekoliko godina kasnije postao beskoristan. Svakako pohvalan potez od strane Bosea što su ovoga puta poslušali svoje kupce, makar i u zadnji tren.