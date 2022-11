Apple smanjio proizvodnju iPhonea 14 za tri milijuna

Umjesto planiranih 90 milijuna jedinica, Apple će ove godine proizvesti 87 milijuna iPhonea 14. Kako otkrivaju Bloombergovi anonimni izvori dobro upoznati sa situacijom, razlog „rezanja“ proizvodnje upravo je slabija potražnja za običnim modelima iPhone 14 serije.

Naime, kako navodi Jefferiesova analiza najvećeg svjetskog tržišta pametnih telefona, prodaja iPhonea 14 i iPhonea 14 Plus naglo se smanjila od njihovog lansiranja, a situacija se još više pogoršava u Kini. Unatoč ambicioznim planovima, Apple je još krajem rujna odustao od planova da poveća proizvodnju svoje nove serije iPhonea.

Nadalje, tehnološkom gigantu iz Cupertina ne pomažu ni trenutna situacija u Zhengzhou, gdje se nalazi „srce“ sklapanja iPhonea. Grad je pod lockdownom zbog porasta slučajeva koronavirusa, pa smanjena opskrba također stvara probleme. Apple je zbog toga bio primoran smanjiti proizvodnju i nešto popularnijih iPhone 14 Pro i Pro Max modela, što im svakako neće ići u prilog.

Podsjetimo i da je Apple sredinom listopada značajno smanjio proizvodnju iPhonea 14 Plus. Kako su tada rekli izvori iz lanca opskrbe za The Information, najmanje je jedan partner kontaktiran da odmah zaustavi proizvodnju Plusa, dok su dva dobavljača dobila naredbu da smanje proizvodnju za čak do 90 posto.