CAT B35 - malen i otporan s podrškom za 4G

CAT telefoni spadaju u jedne od najizdržljivijih na tržištu. Tvrtka se specijalizirala za proizvodnju izdržljivih kako pametnih tako i klasičnih mobitela te njihovih hibrida.

Novi B35 zbog sovjih mogućnosti mogao bi se bez problema svrstati među hibridne modele koji na klasične mobitele s tipkovnicom donose i neke značajke koje smo navikli koristiti na pametnim mobitelima, poput YouTubea, Emaila, Facebooka, Twittera, Google Searcha, Google Mapsa, Google Assistanta i slično.

Nadalje tu je i podrška za 4G, VoLTE, VoWiFi, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi hotspot, aGPS, GPS, GLONASS i druge tehnologije. CAT B35 otporan je na vodu, prašinu, pijesak, sol, maglu, tlak i vibracije. Također je otporan na padove s visine do 1,8 metara i na boravak u vodi do 35 minuta na dubini do 1,2 metara.

Dobra strana mu je i baterija kapaciteta 2.300 mAh koja prema navodima proizvođača može osigurati do 12 sati razgovora ili do 30 dana autonomije u stanju pripravnosti.

Mobitel se temelji na Qualcommovom 8905 čipsetu brzine 1,3 GHz, ima 512 MB RAM-a i 4 GB interne memorije koju je moguće naknadno proširiti putem microSD kartica. Zaslon je 2,4-inčni, u boji je i QVGA rezolucije. Softversku stranu uređaja čini KaiOS 2.5. Kako namjena ovog modela nije snimanje fotografija, videa i selfija, B35 ima samo jednu kameru, stražnju, rezolucije 2 MP.

U trgovine stiže tijekom listopada po cijeni od oko 110 eura.