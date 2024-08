Circle to Search na Samsungovim mobitelima prepoznaje i pjesme

Circle to Search dobiva mogućnost prepoznavanja pjesama, slično kao što je do sada bilo moguće i s aplikacijom Shazam

Samsung je prošloga tjedna objavio da Googleova AI značajka za lakše pretraživanje Interneta, Circle to Search, stiže na njihove slabije mobitele, a sada je objavljeno da se njena funkcionalnost dodatno proširuje.

Naime, Circle to Search dobiva mogućnost prepoznavanja pjesama, slično kao što je do sada bilo moguće i s aplikacijom Shazam. Prepoznavanje je vrlo jednostavno i funkcionira vrlo intuitivno. Potrebno je samo aktivirati Circle to Search i kliknuti na novu ikonicu glazbene note.

Tada će se uključiti mikrofon i pjesma koja svira u okolini korisnika automatski će se prepoznati i otvorit će se stranica Googlea s nazivom izvođača i pjesme. Osim toga, prepoznavanje navodno funkcionira i ako korisnik pjevuši pjesmu ili glavnu melodiju.

Kako cijeli taj proces izgleda, objavio je jedan korisnik na Redditu.

Iako mnogi korisnici Samsungovih mobitela prijavljuju da su dobili funkciju prepoznavanja pjesama, GSM Arena navodi da nije vezana niti uz jedno ažuriranje već da ju Google uvodi sa serverske strane, što znači da će ju neki dobiti vjerojatno kasnije.