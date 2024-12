Circle to Search sada dostupan i na nekim Nothingovim mobitelima

Circle to Search postaje dostupan na sve više mobitela, a sada ga mogu koristiti i oni koji imaju neke od Nothingovih modela

Googleova značajka za lakše pretraživanje Circle to Search, koja je inače prvi put predstavljena početkom godine s Galaxyjem S24, sada je dostupna na sljedećim Nothinogovim mobitelima – Phone (2), Phone (2a) i Phone (2a) Plus.

Korisnici ovih Nothingovih mobitela, Circle to Search mogu aktivirati dugim pritiskom na gumb Home ako koriste navigaciju s tri gumba ili dugim pritiskom na navigacijsku traku ako koriste navigaciju putem gesti. Za prilagodbu ove značajke potrebno je otići u Settings, zatim Special features, Gestures pa Navigation mode i na kraju odabrati Circle to Search.

Iako bi Circle to Search već trebao biti dostupan za korištenje, Nothing poručuje onima kojima značajka i dalje ne radi da provjere je li njihov Phone (2) ažuriran na Nothing OS 3.0 s brojem verzije Pong-V3.0-241207-0124, dok bi Phone (2a) trebao biti na verziji Pacman-V3.0-241210-2057. Oba mobitela već su primila stabilnu verziju Nothingovog sučelja koje se temelji na Androidu 15.

S druge strane, Circle to Search na modelu Phone (2a) Plus trenutno je dostupan samo na uređajima s beta verzijom PacmanPro-V3.0-241126-1448. Nothing je obećao da će izdati stabilnu verziju sučelja početkom 2025. godine.