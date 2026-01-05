Clicks Communicator je mobitel inspiriran BlackBerryjem

Za nostalgičare kojima nedostaje fizička tipkovnica i uređaj nalik BlackBerryju, tu je Clicks Communicator koji spaja retro štih s modernim značajkama

Tvrtka koja je inače stekla popularnost proteklih godina zahvaljujući fizičkoj tipkovnici za iPhone, Clicks, predstavila je na CES-u novi mobitel koji cilja na korisnike nostalgične za BlackBerryjem i fizičkom tipkovnicom.

Riječ je, naime, o modelu Communicator koji donosi fizičku tipkovnicu uparenu s 4,03-inčnim AMOLED zaslonom rezolucije 1.080 x 1.200 piksela. Osim za tipkanje, tipkovnica se također može koristiti i za skrolanje društvenim mrežama te navigaciju sučeljem.

Foto: Clicks

Softversku stranu pokriva Android 16 uz prilagođeni Niagara Launcher, fokusiran isključivo na aplikacija za komunikaciju i produktivnost, poput WhatsAppa, Slacka, Telegrama i Gmaila. Kako bi sve zaista bilo u tom sad već retro štihu, na desnoj strani kućišta nalazi se i notifikacijsko svjetlo kojem se mogu dodijeliti različite boje i uzorci ovisno o aplikaciji ili kontaktu.

Foto: Clicks

Od ostalih specifikacija, Communicator ima 50-megapikselnu stražnju kameru s OIS-om, 256 GB interne memorije s podrškom za microSD kartice, dual SIM s 5G povezivošću, Bluetooth 5.4, NFC, dvopojasni Wi-Fi 6 te 3,5-milimetarski audio priključak. Sve to pogoni neimenovani 4-nanomaterski MediaTekov SoC, uz bateriju od 4.000 mAh s podrškom za Qi2 standard bežičnog punjenja.

Clicks Communicator stiže u prodaju kasnije ove godine po cijeni od 499 dolara u bojama Clover, Onyx i Smoke. Treba napomenuti da se stražnji poklopac može izmjenjivati, što korisnicima omogućuje veću razinu prilagodbe.