Clicks Communicator je mobitel inspiriran BlackBerryjem

Za nostalgičare kojima nedostaje fizička tipkovnica i uređaj nalik BlackBerryju, tu je Clicks Communicator koji spaja retro štih s modernim značajkama

Matej Markovinović ponedjeljak, 5. siječnja 2026. u 16:20
Clicks Communicator 📷 Foto: Clicks
Clicks Communicator Foto: Clicks

Tvrtka koja je inače stekla popularnost proteklih godina zahvaljujući fizičkoj tipkovnici za iPhone, Clicks, predstavila je na CES-u novi mobitel koji cilja na korisnike nostalgične za BlackBerryjem i fizičkom tipkovnicom.

Riječ je, naime, o modelu Communicator koji donosi fizičku tipkovnicu uparenu s 4,03-inčnim AMOLED zaslonom rezolucije 1.080 x 1.200 piksela. Osim za tipkanje, tipkovnica se također može koristiti i za skrolanje društvenim mrežama te navigaciju sučeljem.

📷 Foto: Clicks
Foto: Clicks

Softversku stranu pokriva Android 16 uz prilagođeni Niagara Launcher, fokusiran isključivo na aplikacija za komunikaciju i produktivnost, poput WhatsAppa, Slacka, Telegrama i Gmaila. Kako bi sve zaista bilo u tom sad već retro štihu, na desnoj strani kućišta nalazi se i notifikacijsko svjetlo kojem se mogu dodijeliti različite boje i uzorci ovisno o aplikaciji ili kontaktu.

📷 Foto: Clicks
Foto: Clicks

Od ostalih specifikacija, Communicator ima  50-megapikselnu stražnju kameru s OIS-om, 256 GB interne memorije s podrškom za microSD kartice, dual SIM s 5G povezivošću, Bluetooth 5.4, NFC, dvopojasni Wi-Fi 6 te 3,5-milimetarski audio priključak. Sve to pogoni neimenovani 4-nanomaterski MediaTekov SoC, uz bateriju od 4.000 mAh s podrškom za Qi2 standard bežičnog punjenja.

Clicks Communicator stiže u prodaju kasnije ove godine po cijeni od 499 dolara u bojama Clover, Onyx i Smoke. Treba napomenuti da se stražnji poklopac može izmjenjivati, što korisnicima omogućuje veću razinu prilagodbe.

📷 Foto: Clicks
Foto: Clicks


Uni-Q driver s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF Q7 Meta

Trosistemski bass-reflex zvučnik s Uni-Q driverom, frekvencijski raspon 39 Hz – 20 kHz, osjetljivost 87 dB, impedancija 4 Ω, preporučena snaga pojačala 15 – 200 W

1.279 € 1.599 € Akcija

Donose pravi DALI Hi-Fi zvuk u svaki prostor.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

Frekvencijski raspon: 63 – 25.000 Hz (±3 dB), osjetljivost: 83 dB, mominalna impedancija: 4 Ohma, Preporučena snaga pojačala: 40 – 120 W, Frekvencija skretnice: 2.100 Hz, Tip kućišta: Bass reflex

338 € Kupi

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi