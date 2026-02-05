BFS 2026: Što se dogodi u Vegasu, ne ostaje uvijek u Vegasu

Uvijek najzabavnija i najotkačenija točka programa je panel na kojem se govori o nedavno održanom CES-u u Las Vegasu, dijeli se 50 nagrada i nakon toga se predstavljaju domaći startupi koji su tamo bili

Najluđa točka Bug Future Showa, njegova tradicionalna poveznica s prethodnog mjeseca održanim CES-om u Las Vegasu, ove je godine začinjena nastupom opskurnih novinara, gospode Pulitzera i Nobela, koji neodoljivo nalikuju Bojanu Mušćetu i Draganu Petricu. U njihovom su se društvu na scenu BFS-a popeli Ivan Jelušić iz Orqe i Hrvoje Ćosić iz Aircasha, predstavnici hrvatskih kompanija koje su se također ove godine našle u Las Vegasu. Panelom, na kojem se uvijek može očekivati neočekivano, upravljala je Mojmira Pastorčić, nagrađivana voditeljica jedne on najutjecajnijih TV emisija u nas, RTL Direkta.

Nije tajna da su humanoidni roboti "vladali" CES-om i da se glavne rasprave vode oko njima. Dok je Jelušić, primjerice, impresioniran spretnošću i napretkom motora i aktuatora kod njihovih udova, Petric je rekao da je nešto manje oduševljen napretkom i sličnošću tih robota ljudima. Prema njemu, oni su još daleko tome da zamijene ljude u kuhinji i sličnim mjestima, primjerice da mogu prošetati psa ili biti svakodnevni pomoćnici u kući.

Na CES-u su viđeni i robotski kućni ljubimci, koji su se dopali Mušćetu jer se za njima ne mora čistiti niti se o njima treba pretjerano brinuti, dok je Ćosić ostao neimpresioniran robotima koji sporije i lošije od ljudi stavljaju rublje u perilicu. Dojmovi su, dakle, pomiješani, a skepticizam prema robotima i dalje je prisutan, čak i kod onih koji su duboko upoznati s tehnologijom.

Većina proizvoda, inovacija i tehnologija koje se godišnje predstave na CES-u zapravo nikad na tržištu niti ne zaživi, no kroz pet godina neki od njih postanu i svjetski hit ili veliki globalni igrači. Kao najbolji primjer tog drugog scenarija pokazala se Orqa, koja je danas jedan od najvažnijih igrača na svjetskom tržištu dronova. Oni su upravo tamo lansirani, nakon pobjede na Idea Knockoutu, na svjetsku scenu, počeli dobivati ugovore s Pentagonom i sličnima te su danas međunarodna tvrtka s preko 200 ljudi koja planira proizvoditi milijun, što vojnih što civilnih, dronova godišnje.

Na kraju ove točke tradicionalno su panelisti u publiku bacili 50 loptica, a najsretniji i najspretniji u publici koji su ih uhvatili time su se domogli i 50 nagrada sponzora.

Startup stars

Nakon priče o CES-u iz perspektive posjetitelja, dobili smo i dašak Las Vegasa iz gledišta samih izlagača. Prvoplasirani s lanjskog Idea Knockouta, tim GYM3000, koji se predstavio na CES-u svoju je prezentaciju pametnog ručnika FitButlr ponovio i za publiku BFS-a. Doznali smo tako zbog čega je taj ručnik "pametan", kako će osvojiti tržište i čime će se probiti u teretane diljem svijeta. Momci iz tima ispričali su ne samo sve o svojem proizvodu, već i o iskustvu s CES-a, koje će im otvoriti vrata globalne scene. Objavili su da su na CES-u bili izabrani kao finalisti pitching natjecanja među više od 4.000 startupa, dobili pozivnice za nove nastupe, a ohrabreni time pokreću i Kickstarter kampanju u svibnju.

Osim pobjednika, na BFS-u se tradicionalno predstavljaju osvajači drugog i trećeg mjesta Idea Knockouta, pa smo tako čuli i predavanja timova Smart Garden i NiTko, koji su predstavili svoje tehnologije pametnog uzgajanja biljaka i olovke za tkanje nanovlakana koja može pomoći u bržem zacjeljenju ozljeda.