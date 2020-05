Escobar sada prodaje i pozlaćeni iPhone 11 Pro, ali i – tuži Apple

Brat poznatog kolumbijskog narko bossa Pabla Escobara, Roberto De Jesus Escobar Gaviria, već je poznat kao osoba čije se ime koristi u sumnjivoj marketinškoj kampanji za tuđe, ali pozlaćene, preklopn mobitele. Korištenjem "branda" Escobar, atraktivnih bizarnih reklama i prodajom rebrandiranih tuđih mobitela Escobarova ekipa želi, valjda, ponešto zaraditi, ali i nesumnjivo privući pažnju javnosti.

Do sada su prodavali preklopne mobitele Royole Flexpai i Samsung Galaxy Fold koje se nevješto prikrili svojim naljepnicama. Treći, pak, uređaj iz Escobarove marketinške radionice je, ni manje ni više nego – iPhone 11 Pro. Ovaj uređaj, s kičastim zlatnim kućištem, verzijom od 256 GB i u ograničenom izdanju od tek 2.000 komada prodaju po 499 dolara. Navodno je riječ o obnovljenim uređajima koji su bili oštećeni, pa su kasnije popravljeni i preuređeni u nešto se naziva Escobar Gold 11.

Ponovno bizarne reklame

Kao i do sada, jedino što vrijedi pogledati su video "reklame" za ove uređaje. Ovoga puta su, osim najave, snimili i "RIP Apple" video u kojem pljuju po kompaniji čiji uređaj prodaju u drugom pakiranju, ali su objavili i jedinstveni unboxing video, kakav sigurno nikada niste vidjeli.

Tužba teška 2,6 milijardi dolara

No, s bizarnim videima i sumnjivom trgovačkom praksom ovdje nije kraj. Ako nakon ovih reklama i dalje čitate tekst, spomenimo i da je Roberto Escobar pokrenuo tužbu protiv Applea "tešku" 2,6 milijardi dolara. U njoj navodi da je kupio iPhone X nakon što ga je djelatnik u Appleovom dućanu uvjerio da je riječ o najsigurnijem mobitelu na tržištu. Potom je doznao da to baš nije tako. Dobivao je, kaže, čudne Facetime pozive (zbog propusta u iOS-u), pa čak i prijeteća pisma zbog kojih se, us trahu za vlastiti život, morao skrivati.

Za sve to okrivio je Apple i pokušava sudskim putem utjerati ogroman iznos novca. Kao niti od zarade od prodaje iPhonea, Escobar se niti od tužbe vjerojatno neće mnogo financijski usrećiti. Kad je riječ o publicitetu, tu mu priča još nekako i prolazi, dok svima ne dosade pozlaćeni mobiteli i golišave djevojke.