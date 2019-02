Essential PH-2 mogao bi imati zaslon bez ureza i rupa ispod kojeg bi bila skrivena kamera

Sredinom prošle godine Bloomberg je preko svojih izvora doznao kako je Essential Phone 2 (PH-2) dokinut te da su se tvrtkini stručnjaci fokusirali na razvoj drugog uređaja – pametnog zvučnika. No, ovog tjedna se Essential Phone (PH-2) pojavio u zapisima mobilnih operatera, što obično nije slučaj s otkazanim uređajima.

Uz to u medijima su se i pojavile skice koje otkrivaju kakav bi dizajn PH-2 mogao imati kao i neke od mogućih značajki. Prema zadnjem izvještaju Essentialov PH-2 trebao bi otići korak dalje u razvoju zaslona za mobitele, njegov zaslon ne bi trebao imati ni ureza ni rupa na sebi kako bi bila moguća ugradnja selfie kamere.

No, to ne znači da će ista biti skrivena iza kliznog ili skočnog mehanizma. Naprotiv, trebala bi biti ispod zaslona, kao što je to trenutno slučaj sa skenerima otiska prsta. No, s tom razlikom što bi dio zaslona ispod kojeg bi se nalazila kamera postajao polu proziran i time bi otkrivao kameru kada ju korisnik želi koristiti.

Ako se skice pokažu točnima, Essentialov PH-2 imat će USB-C port, ali će i zadržati 3,5-milimetarski audio port. Naime, slogan na jednoj od skica glasi – „Back to basics.“, odnosno povratak osnovama. Skice ne otkrivaju namjerava li Essential temeljiti PH-2 na OLED ili LCD zaslonu, ali se vjeruje kako će u konačnici to ipak biti OLED.