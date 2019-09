Galaxy A90 5G, otkriven dizjan i potvrđene specifikacije

Zadnjih mjeseci smo imali prilike saznati kako će se unutar Galaxy A serije pametnih telefona naći i model naziva A90 5G. To će biti TOP model serije i kao takav, očekivano, temeljit će se na snažnijem hardveru u odnosu na druge Galaxy A modele.

Do sada su do medija stizale samo glasine o hardveru navedenog uređaja, a sada su otkriveni i promotivni videozapisi te fotografija retail pakiranja zahvaljujući kojoj su potvrđene i specifikacije koje su do sada bile tek dio špekulacija.

Iako se očekivalo da će Galaxy A90 5G imati rotacijsku kameru koja će služiti kao glavna, ali i selfie kamera – neće. Novi renderi otkrivaju kako s prednje strane uređaja postoji urez u zaslonu za selfie te tri stacionarne kamere sa stražnje strane uređaja. Ove navode potvrđuje i fotografija retail pakiranja koju također možete vidjeti u prilogu.

Kad smo kod retail pakiranja spomenimo kako se na istom vide i glavne značajke uređaja. Galaxy A90 5G stići će s velikim 6,7-inčnim Super AMOLED Infinity-U zaslonom, s 128 GB skladišnog prostora i 6 GB RAM-a. Podsjetimo, ranije se spominjalo kako će Galaxy A90 5G imati 8 GB, možda i hoće u nekoj naprednijoj inačici.

Nadalje, tu su tri kamere sa stražnje strane razlučivosti 48 MP, 5 MP i 8 MP te jedna s prednje od 32 MP. Na pakiranju se navodi SoC sa osam jezgri, ali ne i točno o kojem se radi. Najvjerojatnije je riječ o Snapdragonu 855. Potvrđeno je i kako će baterija uređaja podržavati tehnologiju brzog punjenja, ali ne i kapacitet baterije.