Galaxy S20 Ultra 5G na testu izdržljivosti

Početkom godine Samsung je predstavio novu seriju pametnih telefona – Galaxy S20. Unutar serije najmoćniji model je Galaxy S20 Ultra 5G koji osim podrške za 5G mreže donosi i najbolje kamere unutar serije. Stoga ne čudi što ga je svojim nekonvencionalnim testovima podvrgao i Zack Nelson, poznati mučitelj telefona i drugih gadgeta, kako bi provjerio koliko je otporan na grebanje, savijanje, paljenje i druge nedaće.

Odmah na početku videa, Zack je priredio mini šok za sve buduće vlasnike – zaslon telefona je uspio znatno oštetiti skalpelom, i to onim običnim kakav se nalazi u svakom kućanstvu. No, srećom pokazalo se kako se ipak radilo samo o oštećenju zaštitne folije koju Samsung po defaultu isporučuje uz telefon.

Kada je na potom na red došlo testiranje izdržljivosti pravog zaslona grebanje pokazalo se kako je na isto otporan kao i svi drugi na tržištu. Do razine pet noževi mu nisu mogli ništa, tek pod nožem tvrdoće šest krenula su prva manja oštećenja, a pod nožem tvrdoće sedam i prva veća. No to je kako smo već naveli – očekivano i tu razinu otpornosti imaju manje-više svi telefoni na tržištu.

Grebanje metalnih dijelova kućišta također je prošlo prema očekivanjima – boja se pod skalpelom gulila, jer je kućište od metala, kao i tipke za uključivanje i regulaciju glasnoće. Dobra vijest za sve one koji namjeravaju kupiti ovaj telefon je da su stražnje kamere, koje su ujedno i glavni adut ovog telefona, otporne na skalpel, jer su prekrivene s pravim staklom.

Jedan od Zackovih testova uključuje i testiranje zaslona otvorenim plamenom. Pokazalo se kako je po ovom pitanju zaslon Galaxyja S20 Ultra 5G znatno otporniji u odnosu na većinu drugih zaslona, drugih uređaja. Pod otvorenim plamenom izdržao je oko 30 sekundi prije nego su se počele pojavljivati bijele mrlje. Nakon hlađenja iste su potpuno nestale što znači kako nije došlo do trajnog oštećenja zaslona.

Najpoznatiji test je onaj koji se tiče otpornosti na savijanje i njega Zack uvijek ostavlja za kraj iz razumljivih razloga. Pokazalo se kako je Galaxy S20 Ultra 5G jedan od najotpornijih telefona na savijanje reklo bi se čak i bendfree. U videu se vidi kako Zack ulaže znatan napor kako bi savio ili čak presavio telefon. No to mu kako sam ističe ne polazi za rukom, nije došlo ni do najmanjih oštećenja kućišta.

Čini se kako je Samsung s ovom serijom, a posebice s ovim telefon napravio dobar posao. Ako je Galaxy S20 Ultra 5G izdržao Zackove nemilosrdne testove bez problema će izdržati i normalnu uporabu od strane „običnih“ korisnika.