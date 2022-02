Google poslao Pixel 3 i 3 XL u mirovinu posljednjim ažuriranjem

Google je jamčio da će Pixel 3 i 3 XL imati službenu podršku do listopada 2021. godine, no čini se da su se 'protegnuli' te su ipak izbacili još jedno ažuriranje, ovoga puta uistinu posljednje

Kada ih je Google službeno predstavio 2018. godine, Pixel 3 i 3 XL nisu bili vrhunac dizajna na tržištu pametnih telefona. Imali su dosta „mesa“ oko zaslona te samo jednu 12-megapikselnu kameru koja je, ruku na srce, bila jedna od najboljih na tržištu, ponajviše zahvaljujući softveru.Svakako se treba podsjetiti da je Pixel 3 za Google bio značajan pomak u odnosu na tada prošlu generaciju njihovih pametnih telefona, unatoč neobičnom notchu na Pixelu 3 XL. Pogonio je ga tadašnji flagship SoC, Snapdragon 845, uparen, doduše, sa samo 4 GB RAM-a i do 128 GB interne memorije.

Pixel 6 serija već je mjesecima na tržištu te je stigla s mnogim dječjim bolestima koje se svako malo rješavaju. U jeku toga, Google je posljednjim ažuriranjem poslao Pixel 3 i 3 XL modele u mirovinu, potvrdili su za 9to5Google.

Google Pixel 3. Foto: Unsplash

Valja istaknuti da je to zapravo jedno ažuriranje više nego što je to Google prethodno obećao. Službena je podrška bila zajamčena do listopada prošle godine, no čini se da je skok na Android 12 donio još jednu zakrpu.