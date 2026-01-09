Honor će predstaviti svoj odgovor na iPhone Air

Iako se iPhone Air ne prodaje nešto naročito dobro, kineski proizvođači ne odustaju od tankih mobitela pa će tako i Honor predstaviti svoju inačicu

Honor širi svoju seriju mobitela Magic 8 novim, tankim modelom koji stiže kao konkurencija iPhone Airu. Potvrđeno je da se radi o modelu zvanom Magic 8 Pro Air te da će biti službeno predstavljen 19. siječnja u Kini.

Prema do sada objavljenim informacijama, Magic8 Pro Air trebao bi se istaknuti tankim kućištem debljine 6,3 milimetra i masom od oko 155 grama. Procurjele fotografije upućuju na trostruku stražnju kameru smještenu u modul oblika pilule, sličan onome kao i na iPhone Airu, a glavna kamera navodno će koristiti 50-megapikselni senzor veličine 1/1,3 inča.

Iako Honor za sada nije službeno potvrdio ostale tehničke specifikacije, mobitel je već dostupan u Kini za prednarudžbu u verzijama s 256, 512 GB i 1 TB interne memorije. Neslužbene informacije navode da će imati i 6,3-inčni AMOLED zaslon, MediaTekov Dimensity 9500 te silicij-ugljičnu bateriju kapaciteta 5.500 mAh.

Trenutno nije poznato hoće li se mobitel prodavati izvan Kine.