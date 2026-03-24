Može li mobilni telefon konkurirati profesionalnoj kameri? Rezultati testa HONOR Magic8 Pro

Usporedni testovi s profesionalnim fotoaparatom pokazuju kako vodeći pametni telefon može postati ozbiljan kreativni alat

HONOR utorak, 24. ožujka 2026. u 12:59

HONOR je predstavio rezultate serije fotografskih usporedbi u kojima su profesionalni fotografi snimali iste scene koristeći paralelno HONOR Magic8 Pro i svoju tradicionalnu profesionalnu opremu. Rezultati pokazuju da je zahvaljujući naprednom sustavu kamera i moćnim AI algoritmima, HONOR Magic8 Pro sposoban isporučiti slike koje ispunjavaju zahtjevna očekivanja profesionalnih fotografa: „Rezultati su pokazali da su fotografije snimljene ovim malim uređajem bolje od onih koje sam snimio koristeći težu profesionalnu opremu za fotografiranje. HONOR Magic8 Pro prepun je inovativnih rješenja temeljenih na algoritmima koji  vraćaju detalje prekrivene sjenama i održavaju boje prirodnim u kombiniranom osvjetljenju. Zadatke koji mi inače oduzimaju puno vremena u postprodukciji sustav pametnog telefona rješava u tren oka.“, istaknuo je Jan Ulicki, jedan od fotografa koji su testirali uređaj.

Napredni sustav kamere u HONOR Magic8 Pro

HONOR Magic8 Pro dizajniran je za korisnike koji očekuju mogućnosti kamere mobitela usporedive s profesionalnim alatima, a istovremeno zadržavaju mobilnost i jednostavnost pametnog telefona. Njegov sustav snimanja kombinira 200MP Ultra Night Telefoto kameru s 3,7x optičkim zumom i OIS-om, pružajući visoku razinu detalja i stabilnosti pri snimanju iz daljine, čak i kada padne mrak, s 50MP Ultra Night glavnom kamerom s velikim senzorom i OIS-om koji pruža široki dinamički raspon i izvrsno zadržavanje detalja u sjenama. Kao dopuna postavki, ultraširoka kamera od 50 MP omogućuje snimanje prostranih scena i detaljnih makro snimaka s udaljenosti od otprilike 2,5 cm. Sve to podržava napredni AiMAGE sustav kamere koji holistički upravlja obradom slike, smanjenjem šuma i reprodukcijom boja. Kombiniranjem optičke stabilizacije slike (OIS) s HONOR-ovim AI algoritmima, HONOR Magic8 Pro može snimati oštre, detaljne slike u teškim uvjetima osvjetljenja gdje su dosad prednost imali veći sustavi kamera.

AI koja zamjenjuje dugotrajnu postprodukciju

Jedan od glavnih zaključaka iz usporednih testova je da HONOR Magic8 Pro značajno skraćuje vrijeme između snimanja fotografije i konačnog rezultata. Zadaci koji često zahtijevaju opsežno uređivanje na računalu pri snimanju profesionalnim kamerama automatski se obrađuju AI sustavom pametnog telefona. Uređaj nudi širok raspon inteligentnih značajki snimanja, uključujući noćni i portretni način rada s naprednom obradom više kadrova za poboljšanje detalja i održavanje ravnoteže bijele boje.

Osim toga, alati za uređivanje potpomognuti umjetnom inteligencijom (AI) kao što su AI Upscale, AI Outpainting, AI Eraser, AI Cutout i AI Color omogućuju korisnicima brzo poboljšanje, proširenje ili kreativnu transformaciju slika izravno na uređaju. To čini HONOR Magic8 Pro posebno atraktivnim za fotografe i kreatore koji rade u pokretu, proizvode sadržaj u stvarnom vremenu ili im je potrebno brzo objavljivanje vizualnih elemenata, na primjer, za društvene mreže, prijenose događaja uživo ili urednički rad.

Profesionalna perspektiva, mobilnost pametnih telefona

Iako profesionalni fotoaparati ostaju standard u mnogim područjima komercijalne fotografije, usporedbe provedene s profesionalnim fotografima pokazuju da je HONOR Magic8 Pro u brojnim svakodnevnim scenarijima postao odlična alternativa. Uređaj se pokazao posebno snažnim u noćnoj fotografiji i kombiniranom osvjetljenju, gdje učinkovito obnavlja detalje zaklonjene sjenom i kontrolira istaknute dijelove, zadatke svojstvene preciznom uređivanju sirove fotografije na računalu. Također, impresivno funkcionira u portretnoj fotografiji, gdje napredno zamućenje pozadine i detekcija rubova pružaju prirodan izgled s atraktivnim efektom dubine. U street i travel fotografiji, njegov kompaktni oblik omogućuje spontano snimanje bez ugrožavanja kvalitete slike, dajući kreatorima više slobode za snimanje uvjerljivih vizualnih elemenata gdje god se nalazili.

Super prilika za kupnju novog urđaja sa sjajnom kamerom!

Kupnjom novog HONOR Magic8 Pro pametnog telefona do 31.3.2026. na poklon dobivate i HONOR Gift set dodatne opreme koji uključuje magnetsku maskicu za HONOR Magic8 Pro, magnetski etui za kreditne kartice, USB tip C kabel/vezicu te magnetski držač – ring holder za mobitel. Ako već birate novo, birajte pametno. Sve u jednom uređaju koji uvijek imate pri ruci.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

U središtu svakog vrhunskog stereo sustava.

Akcija

ARCAM A5+

Bežični audio s Bluetooth 5.4, S podrškom za Snapdragon Sound za bežični audio bez gubitaka, S podrškom za Auracast za povezivanje bežičnih slušalica ili zvučnika za reprodukciju glazbe u više prostorija, Hi-res audio digitalni ulazi

739 € 899 € Kupi

Pravi britanski audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

2-smjerni bas-refleks monitor, Frekvencijski odziv: 40 Hz – 25 kHz (+/-3 dB), 70 Hz – 20 kHz (+/-2 dB), Impedancija: 8 /u2126, osjetljivost: 86 dB / 2.83V / 1m, maksimalna snaga: 100 W

2.249 € 2.999 € Kupi

Velik zvuk u elegantnom formatu.

Akcija

REVEL M105 Performa 3

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

999 € 1.499 € Akcija

Premium bežične in-ear slušalice s ANC-om

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)

In-ear slušalice s vrhunskim prilagodljivim zvukom, CustomTune tehnologijom, naprednim ANC-om, Bose Immersive Audio podrškom, IPX4 zaštitom i do 6 sati reprodukcije.

349 € 375 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

Akcija

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

559 € 789 € Akcija

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

979 € 1.399 € Kupi