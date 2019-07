Huawei će do kraja mjeseca više mobitela nadograditi na EROFS i GPU Turbo 3.0

Huawei će do kraja ovog mjeseca (srpnja 2019) pustiti u opticaj nadogradnju operacijskog sustava za kojom će na četiri mobitela iz srednjeg razreda donijeti podršku za datotečni sustav EROFS (Extendable Read-Only File System) i gaming tehnologiju GPU Turbo 3.0. Navedena poboljšanja dobit će mobiteli P30 Lite, P20 Lite, Nova 3i i Y9.

Zahvaljujući tome, učitavanje podataka na navedenim uređajima trebalo bi biti do 20% brže u odnosu na sadašnje stanje. Također, količina zauzeća sistemskog dijela skladišnog prostora trebala bi biti manja za više od 2 GB. Koliko točno, ovisit će od uređaja do uređaja.

Mobiteli P30 Lite, P20 Lite, Nova 3i i Y9 dobit će i podršku za gaming tehnologiju GPU Turbo 3.0 koja će između ostalog osigurati i manju potrošnju energije od strane SoC-a (oko 10%), što će u konačnici produžiti autonomiju uređaja, a time i produžiti gaming. Također, gaming će biti bolji, a broj izgubljenih frameova manji.

Huawei je objavio i popis igraćih naslona koji će imati koristi od optimizacija koje donosi tehnologija GPU Turbo 3.0. Na popisu se nalazi ukupno 23 igraća naslova - Fortnite, Knives Out, Battle Bay, Crazy Taxi, Real Racing 3, Into the Dead 2, NBA 2K19, Dragon Nest M, Duel Links, PES2019, DRAGON, BALL LEGENDS, FIFA Mobile, Free Fire, Minecraft, Helix, Plants vs. Zombie Heroes, Subway Surfers, Brawl Stars, Speed Drifters, Mobile Legends: Bang Bang, Vainglory, Arena of Valor, Rules of Survival i NBA 2K18.