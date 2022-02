iPhone 12 Pro Max s USB-C priključkom prodaje se na eBayu

Student strojarstva i robotike sa švicarskog sveučilišta EPFL, prošle je godine ugradio u iPhone X USB-C priključak. Inženjerski pothvat mladog Švicarca preplavio je tehnološke portale, a njegov je uradak nedugo nakon toga prodan na eBayu za vrtoglavih 86.000 dolara.

Nekoliko mjeseci kasnije, modificirani iPhone X poslužio je kao inspiracija slovačkoj tvrtki DEEP, koja je uspješno ugradila USB-C priključak u Appleov flagship prošle generacije, iPhone 12 Pro Max. Za one zainteresirane, DEEP je cijeli proces izrade snimio i učitao na YouTube.

Uređaj je, naime, u potpunosti operativan i testiran. Na njemu bez problema radi iTunes, može se povezati na Mac računala te napuniti s originalnim Appleovim punjačem pomoću USB-C to C kabla ili USB-A to C kabla, prenosi GSM Arena.

Ovaj iPhone 12 Pro Max završio je na aukciji na eBayu, pa ga je moguće i kupiti. Budući da je već navedeni iPhone X s USB-C priključkom prodan za vrtoglavu cijenu, pretpostavlja se da će isti slučaj biti i s uređajem kojeg je vješto modificirao DEEP.