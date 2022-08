iPhone 14 je iza ugla. Što možemo očekivati?

Ako će slijediti svoju uhodanu tradiciju, Apple će početkom rujna predstaviti ovogodišnju liniju iPhonea, rednog broja 14. Prema običaju, mjesecima prije lansiranja novog iPhonea neslužbenim kanalima u javnost stižu razni leakovi, manje ili više pouzdani, koji daju naslutiti kako će novi mobiteli izgledati te koje bi nove funkcije mogli imati. Ništa drugačije nije niti ovaj put, s tim da je nešto manje špekulacija i nabacivanja informacija – gotovo svi izvori u vezi iPhonea 14 tvrde iste stvari. Pogledajmo, dakle, što možemo očekivati od ovogodišnje generacije najpopularnije marke mobitela na svijetu.

Pro bez notcha

Prva velika promjena u ponudi Applea ove godine, nakon linija 12 i 13, bit će ona vezana za veličine mobitela. Gotovo je sigurno da iPhone 14 neće dolaziti u 5,4-inčnoj "mini" varijanti, već da će se asortiman sastojati od tek dvije veličine kućišta i ekrana. iPhone 14 i iPhone 14 Pro tako bi trebali imati ekran dijagonale 6,1 inča, dok bi njihovi veći pandani, iPhone 14 Max i iPhone 14 Pro Max, trebali doći u 6,7-inčnoj varijanti.

No, iako će veličinama biti jednaki, šuška se da će ove godine razlika "običnih" i Pro modela biti očitija nego ikad. Pro modeli bi tako trebali (neki će reći, napokon) napustiti dizajn s prepoznatljivim notchem, pa će u vrhu zaslona tako biti dva otvora, za kameru i FaceID sustav. Izrez na ekranu imat će tako oblik položenog slova "i". Ekran će ostati na frekvenciji osvježavanja do 120 Hz, ali će vrlo vjerojatno dobiti i "always on" opciju, odnosno moći će biti stalno uključen i prikazivati vrijeme i notifikacije, uz minimalnu potrošnju baterije.

Pro modeli dobit će i novi procesor, iz serije A16, a mogli bi biti opremljeni i kućištem od titanija, umjesto dosadašnjeg nehrđajućeg čelika. Isti uređaji dobit će i značajno unaprijeđene kamere, koje bi trebale uključivati 48-megapikselni senzor, periskopsku "zoom" leću te mogućnost snimanja 8K videa.

iPhone 14 s manjim promjenama

Kad je riječ o osnovnoj liniji, ona će doživjeti minimalne promjene u odnosu na seriju 13. Neće biti ogromnog skoka u rezoluciji i mogućnostima kamera, ekran će zadržati dosadašnji oblik s velikim notchem, a čak niti procesor neće biti nadograđen. iPhone 14 i 14 Max trebali bi tako dolaziti s istim SoC-om kao i serija 13, čipom A15 Bionic.

Apple će se stoga morati pobrinuti da kupcima ponudi nešto što bi ih nagnalo da kupe model iz serije 14 – a to bi, prema do sada dostupnim informacijama, trebalo biti određeno poboljšanje performansi ostvareno na račun novog dizajna hardvera i novog bežičnog modema. Bit će tu i vjerojatno povećanje količine radne memorije, s 4 na 6 GB.