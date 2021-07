Sljedeći iPhone mogao bi dobiti "always on" zaslon

Kako se približava rujan, i vrijeme tradicionalno rezervirano za predstavljanje nove generacije iPhonea, tako se pojavljuje sve više informacija o tome što će novi iPhone razlikovati od dosadašnjih. Najvažnije smo špekulacije i leakove već objedinili na ovom mjestu, da bi se ovoga vikenda pojavila još jedna nova informacija.

Pouzdani izvori Bloombergovom su Marku Gurmanu dojavili kako Apple za novi iPhone (oznake 12S ili, vjerojatnije, 13) priprema sasvim novi tip zaslona. Kao prvo, da bi se to ostvarilo, Apple će morati povećati kapacitet baterija, što je navodno već potvrđeno. Takve, veće, baterije moći će bez problema napajati novi ekran s frekvencijom osvježavanja 120 Hz, i "always on" funkcijom, poznatom iz Apple Watcha.

120 Hz i stalni prikaz informacija

Apple bi tako na svoje mobitele mogao donijeti OLED zaslone kakve ugrađuje u pametne satove. Oni su zasnovani na panelima tipa LTPO (low temperature polycrystalline oxide), koji omogućava rad s varijabilnom frekvencijom osvježavanja. Tako uređaj može kontrolirati koliko brzo će se ekran osvježavati u ovisnosti o tome što se na njemu prikazuje, i upravljati potrošnjom baterije. K tome, takvi ekrani trošili bi vrlo malo energije dok je uređaj zaključan, a na njima se ipak i tada prikazuju neke osnovne informacije, poput notifikacija, sata i datuma i slično.

Mobitel zaključan, a ekran prikazuje osnovne informacije

OLED LTPO zaslone Apple navodno planira ugraditi samo u Pro inačice sljedeće generacije iPhonea, dok bi kupci običnog iPhonea 13 i njegove mini varijante mogli biti zakinuti za tu nadogradnju.

Podsjetimo, sljedeći iPhone gotovo sigurno će imati manji notch na ekranu, nešto unaprijeđene kamere drugačijeg razmještaja, a bit će i neznatno deblji i teži od generacije 12, upravo kako bi u kućište mogli smjestiti nešto veće baterije.