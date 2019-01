iPhone XI možda i ne bude toliko ružan, možda

Nedavne glasine o iPhoneu XI otkrile su kako netko unutar Aplleovo dizajnerskog tima ima čudan ukus za lijepo. Naime, prema prvim renderima koji su početkom godine počeli kružiti Internetom iPhone XI bi trebao dobiti oveću kvadratnu grbu na svojim leđima unutar koje Apple navodno namjerava smjestiti tri kamere i jednu bljeskalicu.

Iako grba sama po sebi nije sporna, jer sličnu ima i Huaweijev Mate 20 Pro, njezina lokacija jest. Prema neslužbenim renderima ista bi se trebala nalaziti na istom mjestu gdje su i kamere na aktualnim iPhoneima, gornji lijevi kut. Time bi iPhone XI ozbiljno konkurirao za naslov najružnijeg iPhonea ikada.

No, čini se kako do toga možda neće doći te da su prvi renderi bili tek probni balon kako bi se bez previše štete vidjelo kako potencijalni kupci doživljavaju takav dizajn. Prošla godina u kojoj je Apple morao u više navrata smanjivati proizvodnju novih iPhonea pokazala je kako njihovim kupcima više nije dovoljno da je to samo uređaj a znakom jabuke, već da za svoj novac žele više.

Na novim renderima koje je objavio dosta pouzdan izvor @OnLeaks u suradnji s @CompareRaja vidi se nešto bolji dizajn. Umjesto oveće kvadratne grbe, jedan od ovogodišnjih iPhonea trebao bi dobiti isti dizajn okvira oko kamera kakav imaju i iPhone 7 i 8 Plus, samo što je zarotiran za 90 stupnjeva i smješten centralno u odnosu na gornji rub kućišta.

Renderi također pokazuju kako je ideja o tri stražnje kamere i dalje prisutna. No, ovog puta je bljeskalica smještena u sredinu i podsjeća na krug, što znači kako bi trebala ići oko centralne kamere. Ako se renderi pokažu vjerodostojnima čini se kako je Apple ove godine odlučio ići i s manjim notchem, što nije idealno rješenje, ali je svakako korak naprijed u odnosu na aktualne modele.

Kao i uvijek do sada dok Apple ne održi službeno predstavljanje iPhonea XI (rujan 2019. godine) sve navedeno smatrajte isključivo glasinama i probnim balonima.