Japanski proizvođač kućanskih aparata predstavio 4,9-inčni pametni telefon neobičnog dizajna

Balmuda, japanska tvrtka koja se proslavila proizvodeći skupe kućanske aparate, predstavila je u utorak Balmuda Phone, pametni telefon kompaktnih dimenzija, ali paprene cijene od čak 920 dolara.

Riječ je o uređaju zaobljenog oblika koji ima 4,9-inčni 16:9 1080p zaslon, a na najdebljem dijelu 13,7 milimetara. Na stražnjoj strani nalazi se jedna kamera od 48 MP, dok preko puta nje ima senzor otiska prsta, što uveliko pridodaje neobičnom dizajnu. Za selfije je tu prednja kamera od 8 MP, koja na zaslonu kompaktnih dimenzija izgleda poprilično veliko.

Foto: Balmuda

Balmuda Phone pogoni Qualcommov Snapdragon 765 uparen sa 6 GB RAM-a i 128 GB interne memorije. Zbog svojih dimenzija, ovaj pametni telefon ima bateriju kapaciteta 2.500 mAh, no barem se može puniti bežično, što će olakšati situaciju, piše The Verge.

Tvrtka je, kako tvrdi i izvršni direktor Gen Terao, ciljala na kompaktni telefon koji dobro leži u ruci zbog svog zaobljenog dizajna, ali i plastične „stražnjice“, pa će se to svidjeti brojnim korisnicima koji traže manji uređaj.

Foto: Balmuda

Foto: Balmuda

Balmudin telefon kao operativni sustav koristi softver temeljen na Androidu 11, koji se ističe interaktivnim i prilagodljivim početnim zaslonom. Valja istaknuti da će uređaj biti isključivo dostupan za kupnju u Japanu, no tvrtka bez obzira na to očekuje da će im donijeti prihod od čak 26 milijuna dolara do kraja financijske godine.