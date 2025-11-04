Jedan od nadolazećih Redmija imat će bateriju od čak 9.000 mAh

Xiaomi radi na Redmiju koji će imati bateriju od čak 9.000 mAh s podrškom za 100-vatno punjenje. Trenutno nije poznato o kojem je modelu točno riječ

Kinezi već neko vrijeme stavljaju baterije velikog kapaciteta velikog kapaciteta i to više nije rezervirano samo za skuplje modele. Prema informacijama koje je na Weibou objavio kineski analitičar Digital Chat Station, Xiaomi radi na ugradnji baterije od 9.000 mAh u jednom od svojih nadolazećih Redmija.

Mobitel bi uz tako veliki kapacitet baterije trebao podržavati i 100-vatno brzo žično punjenje, što zvuči ambiciozno, ali nije nevjerojatno. Štoviše, Digital Chat Station kaže da je u testiranju i prototip s još većom baterijom od 10.000 mAh.

O kojem je modelu točno riječ, trenutno nije sigurno. Neki kineski izvori smatraju da se radi o modelu Redmi Turbo 5 koji bi mogao u Europu doći pod drugim Xiaomijevim podbrendom, Pocom, kao model X8 Pro. Međutim, to se kosi s ranijim izvješćima koja navode da će Redmi Turbo 5 imati bateriju od 7.500 mAh.

U svakom slučaju, malo je vjerojatno da će mobitel s baterijom od 9.000 mAh doći u Europu. Zbog pojedinih regulacija, do sada su kineske verzije mobitela s većim silicij-karbonskim baterijama kod nas stizali s manjem kapacitetom baterije.