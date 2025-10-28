Xiaomi započeo globalno uvođenje HyperOS-a 3

Xiaomi je objavio da je službeno započeo s globalnim uvođenjem svoje nove verzija operativnog sustava, HyperOS-a 3. Prvi koji će dobiti stabilnu verziju tog OS-a bit će korisnici Xiaomija 15T i 15T Pro, mobitela koji su stigli na tržište početkom mjeseca.

Novi HyperOS 3 temelji se na Androidu 16 i donosi blago redizajnirano sučelje s modernijim ikonama, pročišćenim animacijama i fluidnijim prijelazima između aplikacija, dok su sustavne aplikacije dobile osvježen izgled i nove funkcije. Uređaji s HyperOS-om 3 također bi trebali imati bolje upravljanje memorijom, stabilnije performanse i bolju optimizaciju baterije.

Kako je to sada „in“, velik naglasak stavljen je i na umjetnu inteligenciju. Novi HyperOS tako donosi pametnije prepoznavanje sadržaja na slikama, automatsko sažimanje teksta, AI prijepise razgovora i asistenta koji pomaže u svakodnevnim zadacima. Tu su i poboljšane opcije personalizacije, poput dinamičkih pozadina, prilagodljivih widgeta i dublje integracije s ekosustavom Xiaomijevih uređaja.

Evo popisa Xiaomijevih uređaja koji će dobiti nadogradnju na HyperOS 3. Točni datumi izdavanja još nisu poznati, pa navedeno vremensko razdoblje treba smatrati okvirnim.

Listopad / studeni 2025.

Xiaomi 15T, 15T Pro

Xiaomi 15, 15 Ultra

Redmi Note 14 Pro+ 5G, Note 14 Pro 5G, Note 14

POCO F7 Pro, F7

POCO X7 Pro, X7

Studeni / prosinac 2025.

Xiaomi 14, 14 Ultra

Xiaomi 14T, 14T Pro

Redmi Note 13 Pro

POCO F6 Pro, F6

POCO X6 Pro

POCO M6 Pro, M6

Prosinac 2025. – ožujak 2026.

Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra, 13T, 13T Pro, 13 Lite

Xiaomi 12, 12 Pro, 12T Pro

Redmi Note 13 Pro+ 5G, Note 13 Pro 5G, Note 13 5G

POCO F5, F5 Pro

POCO X6

Tableti

Xiaomi Pad 7, Pad 7 Pro, Pad 6S Pro 12.4

Redmi Pad 2, Pad 2 Pro, Pad 2 Pro 5G, Pad Pro, Pad Pro 5G, Pad SE 8.7

POCO Pad

Nosivi uređaji