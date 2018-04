Meizu 15 serija smartphonea stiže 22. travnja

Sudeći prema letku koji se pojavio na Internetu kineska tvrtka Meizu predstavit će novu Meizu 15 seriju pametnih telefona krajem ovog mjeseca, odnosno 22. travnja.

Riječ je o svojevrsnoj slavljeničkoj seriji pametnih telefona kojom se na neki način želi s korisnicima proslaviti izlazak na tržište, u godini kada posrnuli proizvođač pametnih telefona Meizu slavi 15 godišnjicu postojanja.

Što se tiče same Meizu 15 serije uređaja, ona se sastoji od tri predstavnika, to su Meizu 15, Meizu 15 Lite i Meizu 15 Plus.

Sva tri modela dolaze s zaslonom u klasičnom 16:9 formatu, a tu je i 4G LTE internetska veza, senzor otisaka prstiju, 3 do 6 GB RAM-a, 32 do 128 GB interne memorije za pohranu podataka te operativni sustav Android Oreo.

Također, glasine govore kako Meizu već uvelike radili na idućoj generaciji ovih uređaja, odnosno radi na Meizu 16 seriji pametnih mobilnih uređaja.