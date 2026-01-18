Što ako vam elektronički uređaji ostanu u automobilu tijekom vrlo hladne noći?

Hladnoća sama po sebi često puta nije problematična za elektroniku, ali korištenje u toploj prostoriji i pogrešni koraci nakon toga - mogu biti

Svakome se može dogoditi da mobitel ostavi u hladnom automobilu, ali većina će se vrlo brzo vratiti natrag jer je bez tog gadgeta teško „preživjeti“ noć. A i upitno je hoćemo li se ujutro na vrijeme probuditi jer su pametni telefoni zamijenili klasične budilice.

Što ako vam pametni telefon, mobitel s fizičkim tipkama (bez touch ekrana), žičane ili bežične slušalice, laptop, printer, pametni sat ili power bank ostanu tijekom cijele hladne noći u vozilu izloženom niskim temperaturama, a ujutro moraju biti u funkciji? Koje su kratkoročne, a koje dugoročne posljedice?

Iako se kombinacija hladnoće, vlage i naglih temperaturnih promjena može činiti bezazleno to može imati ozbiljne posljedice za različite vrste elektroničkih uređaja. Posebnu pažnju treba posvetiti onome što slijedi nakon što ih unesemo u toplu prostoriju.

Elektronika općenito ne voli ekstremne temperature, a hladnoća najviše pogađa baterije, osobito litij-ionske koje se danas koriste u većini prijenosnih uređaja. Na niskim se temperaturama kemijski procesi u bateriji usporavaju, zbog čega kapacitet privremeno opada, a u nekim slučajevima može doći i do trajnog oštećenja.

Feature telefoni s fizičkim tipkama i slušalice

Klasični mobiteli s tipkama uglavnom imaju robusniju elektroniku te manje osjetljive baterije i obično će na temperaturama ispod ništice bolje podnijeti hladnoću od pametnih telefona. Smartphone modeli su osjetljiviji zbog većih zaslona, složenijih sklopova i tanjih kućišta, a hladnoća može uzrokovati sporiji rad, neočekivano gašenje ili nagli pad razine baterije.

Slušalice, posebno bežične, imaju vrlo male baterije koje su još osjetljivije na hladnoću. Kod žičanih slušalica ćete hladan konektor umetnuti u ulaz na uređaju i zbog toga će doći do pojave vlage na konektoru.

Problem je kondenzacija vodene pare

Isti efekt se događa sa spajanjem punjača na hladne mobitele, prijenosna računala i druge uređaje. Efekt će biti isti kao kod zamagljenih naočala: hladan metalni konektor (3,5 mm utikač ili USB-C/Lightning) naglo se nađe u toplom i vlažnijem zraku pa se vodena para može kondenzirati na njegovoj površini, ali i unutar samog priključka uređaja. Ta vlaga često nije vidljiva golim okom jer se radi o vrlo tankom sloju.

Najčešća posljedica su povremeni problemi s kontaktom kod punjenja, može doći do prekida zvuka u slušalicama ili potrebe da se konektor ponovno utakne. Kako se radi o maloj količini vlage ona će se brzo isušiti te ako nema električnog napona tijekom kondenzacije neće doći do ozbiljnog oštećenja. Problem nastaje kada je uređaj uključen jer tada kroz vlažne kontakte prolazi električna struja, što dugoročno može potaknuti kemijske reakcije.

Zlato je otporno, ali...

Korozija kao dugoročna posljedica je moguća, ali ne mora značiti da će se dogoditi jer su kontakti izrađeni od materijala koji su relativno otporni na oksidaciju, najčešće od bakra s tankim slojem nikla ili zlata.

Pozlaćeni kontakti su otporni na koroziju, ali kako je taj zaštitni sloj vrlo tanak s vremenom se mehaničkim djelovanjem može istrošiti pa će u budućnosti kontakt potencijalno prekidati i bit će potrebno namještati konektor. Problem je veći ako u okolini ima soli pa se rizik od mikrokorozije povećava, a kvar se može manifestirati na ulaznom modulu, što zahtijeva servis.

Nemojte na ruku stavljati hladan pametni sat jer će doći do kondenzacije na toploj ruci. Laptopi su među najosjetljivijim uređajima jer osim baterije sadrže i veće tiskane ploče, diskove ili SSD-ove te zaslone koji mogu reagirati na nagle promjene temperature.

Printeri, osobito inkjet modeli, mogu imati problema s tintom koja se na hladnoći zgusne ili čak djelomično smrzne, što kasnije može dovesti do začepljenja mlaznica kao i do problema s unutarnjim mehanizmom. Nakon unošenja u toplu prostoriju potrebno ih je ostaviti da stoje i do 24 sata prije uključivanja.

Power bankovi se ostavljaju u automobilu kao “rezerva”, a vrlo su osjetljivi na dugotrajno izlaganje hladnoći, što može smanjiti njihov kapacitet i sigurnost.

Pričekajte s punjenjem

Kritična faza, dakle, počinje kada uređaje iz hladnog automobila (ili iz hladnog skladišta) unesemo u toplu prostoriju, a najveća pogreška je uređaj odmah uključiti ili staviti na punjenje. Problem nije sama toplina nego nagla promjena temperature koja uzrokuje kondenzaciju unutar kućišta i na elektroničkim komponentama.

Najsigurnije je uređaje u toploj prostoriji ostaviti da se 20 do 30 minuta aklimatiziraju prije spajanja, osobito ako su bili izloženi velikoj hladnoći. Neke je uređaje potrebno ostaviti isključene i do nekoliko sati, kako bi se polako aklimatizirali na sobnu temperaturu.

Uređaje ne treba stavljati blizu izravnih izvora topline poput radijatora, peći ili ispred grijalice kako bi se što prije ugrijali jer to može biti jednako štetno kao i hladnoća - prebrzo zagrijavanje dodatno povećava rizik od kondenzacije i može deformirati osjetljive dijelove ili oštetiti bateriju. Umjerena sobna temperatura je najbolji izbor, bez potrebe da se proces ubrzava. Bitno je i da su uređaji na suhom mjestu.

Tek kada ste sigurni da je uređaj dosegnuo temperaturu prostorije i da na njemu nema tragova vlage možete ga uključiti. Kod pametnih telefona, pametnih satova i laptopa preporučuje se prvo provjeriti reagira li uređaj bez punjača, a tek potom ga spojiti na punjač. Ako baterija pokazuje neobično ponašanje, poput naglog skoka ili pada postotka bolje je prekinuti punjenje i pričekati još neko vrijeme. Punjenje hladne ili vlažne baterije može biti opasno.

Touch ekrani su naročito osjetljivi

Kod ekrana osjetljivih na dodir postoji dodatna specifičnost: zaslon je slojevita struktura sastavljena od stakla, prozirnih elektroda, polarizacijskih slojeva i ljepila. Vanjska površina stakla će se brzo zagrijati, ali unutarnji slojevi i donja strana ekrana ostaju hladni dulje vrijeme. Na toj donjoj strani ekrana, između stakla i zaslonskog panela, može doći do mikroskopske kondenzacije.

Ta kondenzacija se u većini slučajeva ne vidi kao kapljice, ali se može manifestirati kao privremeno zamućenje, neujednačen prikaz, slabija osjetljivost na dodir ili “fantomski” dodiri (bez da dodirujete ekran, a on nešto radi).

Kod pametnih telefona i tableta, kod kojih su zaslon i digitizer trajno spojeni u jednu cjelinu pomoću posebnog prozirnog ljepila ili smole, rizik od vidljive kondenzacije je manji nego kod starijih ili jeftinijih uređaja. Ipak, ako se uređaj uključi prerano, dok su unutarnji slojevi još hladni, vlaga može ostati zarobljena dulje vrijeme.

Može doći do degradacije ljepila koje drži slojeve zaslona, do pojave trajnih mrlja ispod stakla, zatim smanjenja osjetljivosti touch sloja ili, u ekstremnim slučajevima, korozije tankih vodljivih staza koje se nalaze uz rubove ekrana.

