Meizu 16s Pro stigao do AnTuTua, brži je od Redmija K20 Pro

Meizu će za koji dan službeno predstaviti svoj novi pametni telefon – Meizu 16s Pro o kojemu smo već pisali na našim stranicama. Nedugo nakon opsežnih informacija o hardveru na kojem će se navedeni mobitel temeljiti stigli su i rezultati prvih benchmark testovima koji otkrivaju i trenutne performanse uređaja.

Kako do službenog predstavljanja ima još nešto vremena, oko desetak dana, performanse bi se mogle i poboljšati, u slučaju da Meizu dodatno optimizira softver uređaja. No, budući se Meizu 16s Pro temelji na snažnijem Plus modelu Snapdragona 855 i postojeće performanse nisu za baciti. Naime, AnTuTu, jedan od popularnijih benchmark alata navedenom uređaju je dodijelio visokih 464.411 bodova.

Usporedbe radi, krajem lipnja 2019. s osjetno manjim brojem bodova (388.803) Redmi K20 Pro bio je od strane AnTuTu-a proglašen za najbrži Android mobitel.

Ujedno je AnTuTu potvrdio i dio od ranije poznatih specifikacija. Snapdragon 855+ čip već smo spomenuli, a tu su još i 6 GB RAM-a te 128 GB skladišnog prostora. U našem ranijem tekstu navedeno je kako će Meizu 16s pro biti dostupan i u inačici sa 12 GB RAM-a pa će biti zanimljivo vidjeti koliki će utjecaj na performanse imati dupla količina radne memorije u odnosu na osnovni model.

AnTuTu navodi još i kako će 6,2“ zaslon imati razlučivost od 2.232 x 1.080 točaka. Budući će uređaj biti predstavljen krajem ovog mjeseca (28. kolovoza) softverski dio uređaja, očekivano, čini još uvijek aktualni Android 9.0.