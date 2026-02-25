Modeli Galaxyja S25 nadmašili prodaju Galaxyja S24

Uoči predstavljanja serije Galaxy S26, izašli su podaci koji pokazuju da su se prošlogodišnji modeli Galaxyja S25 prodavali bolje od njihovih prethodnika

Matej Markovinović srijeda, 25. veljače 2026. u 17:02
📷 Foto: Unsplash
Prema podacima analitičke kuće Counterpoint Research, Samsungova prošlogodišnja serija flagship mobitela, Galaxy S25, nadmašila je prodaju serije Galaxy S24 u razdoblju od veljače do prosinca godine izlaska.

Konkretnije, Galaxy S25, Galaxy S25+ i Galaxy S25 Ultra, prodavali su se za pet posto bolje u odnosu na modele Galaxyja S24. Najizraženiji rast prodaje zabilježen je kod najjačeg modela serije, Galaxy S25 Ultre, koji je ostvario za sedam posto veću prodaju u usporedbi sa svojim prethodnikom.

Zanimljivo je da se ovakav ishod nije mogao predvidjeti na samom početku prodaje. U veljači je serija Galaxy S25 zaostajala za prethodnom, u ožujku se izjednačila, a potom od travnja pa sve do prosinca držala prednost.

📷 Foto: Counterpoint Research
Kada se sve gleda ukupno, Galaxy S25 Ultra činio je čak 46 posto udjela u prodaji cijele serije. Osnovni Galaxy S25 imao je 35 posto udjela, dok je Galaxy S25+ ostvario 19 posto ukupne prodaje. Slična situacija bila je i s modelima Galaxyja S24, što znači da kupci nisu puno mijenjali svoje preferencije.

📷 Foto: Counterpoint Research
