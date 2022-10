Mobiteli su većini postali ključnim komadom tehnologije. Uređaji su to koji nam žive u džepu i služe za sve – od komunikacije, preko organizacije, do razonode. Proizvođači mobitela itekako su svjesni činjenice da smo o mobitelima postali ovisni te kako smo sve gladniji novih mogućnosti i tehnologija. To je dovelo do drastičnog rasta cijene mobitela, od neslavnog iPhonea X, čija je cijena od 999 američkih dolara izazvala niz burnih reakcija, do današnjih preklopnih modela, čija cijena iPhone X čini zamalo povoljnim.