Najsnažniji mobitel iz linije Galaxy S10 u Europi će stajati 1.500 eura

Krajem prošle godine jedna od tema vezano uz mobitele iz Galaxy S10 linije bila je i njihova cijena na britanskom tržištu. Kako smo tada saznali britanski kupci će morati izdvojiti između 699 i 1.399 funti ovisno o modelu kojeg odluče nabaviti.

Sada početkom veljače 2019. godine stižu i glasine o cijenama koje će Galaxy S10 linija imati na ostalim europskim tržištima. Najjeftiniji uređaj bit će Galaxy S10e (do nedavna spominjan i kao Lite model) i za njega će europski kupci morati izdvojiti 749 eura što bi bilo oko 5.600 kuna. Za tu cijenu kupci će između ostaloga dobiti uređaj sa 5,8“ zaslonom, 6 GB RAM-a i 128 GB interne memorije. Izvor navodi kako će ovaj „e“ model biti dostupan u pet različitih boja kućišta – Black, White, Blue, Yellow i Green.

Prvi „čisti“ Galaxy S10 bez dodataka u nazivu bit će Galaxy S10 koji će imati zaslon dijagonale 6,1“, te dvije različite memorijske konfiguracije, od 6 GB RAM-a i 128 GB interne memorije te 8 GB RAM-a i 512 GB interne memorije. Shodno tomu imat će i dvije cijene – slabiji model stajat će 899 eura (oko 6.700 kuna), a snažniji 1.149 eura (oko 8.600 kuna). Ovaj model neće biti u ponudi u žutoj boji kućišta, dok u svim ostalim gore navedenim hoće.

Plus model, odnosno Galaxy S10+ stići će u tri različita modela – sa 6 GB, 8 GB i 12 GB RAM-a te s 128 GB, 512 GB i 1 TB interne memorije. Za model sa 6 GB/128 GB memorije europski kupci će morati izdvojiti 999 eura (oko 7.500 kuna), a za snažniji 8 GB/512 GB model 1.249 eura tj. oko 9.400 kuna.

Najskuplji model bit će dakako onaj sa 12 GB RAM-a i 1 TB podatkovnog prostora i stajat će 1.499 eura. Po današnjem tečaju to bi bilo oko 11.300 kuna. Što se boja tiče, Plus modeli imat će istu paletu boja kao što ima i obični Galaxy S10, dakle sve gore navedene, osim žute. Izbacivanje žute boje iz standardnog i plus modela ujedno govori za koju je publiku Samsung napravio „e“ model – za mlađe korisnike i kao konkurenciju iPhoneu XR. Najsnažniji model sa 12 GB RAM-a i 1 TB interne memorije dobit će i ekskluzivne boje – Ceramic White i Ceramic Black.

Navedene cijene su za nizozemsko tržište, a isti izvor tvrdi kako će ovi modeli na talijanskom tržištu biti navodno čak i skuplji između 30 i 100 eura, ovisno o modelu.