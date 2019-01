Umjesto Lite modela stiže Galaxy S10 E

Novi Samsungovi mobiteli iz linije Galaxy stižu za malo više od mjesec dana. Podsjetimo, jučer smo doznali kako je za službeni datum ovogodišnjeg Unpacked događaja odabran 20. veljače.

No, to ne znači da do samog kraja neće curiti nove informacije (čitajte: glasine) o ovoj liniji. U prilog ovoj tvrdnji ide i najnovija glasina oko konačnog imena najslabijeg modela. Do sada se u medijima koristio naziv Galaxy S10 Lite, no čini se kako Samsungu ne odgovara da se uz bilo koji model iz Galaxy S10 linije veže riječ „Lite“.

Prema navodima jednog od kineskih dobavljača za maloprodajni lanac online trgovine MobileFun iz Velike Britanije najslabiji model unutar linije nosit će naziv Galaxy S10 E. Fotografija na kojoj su prikazana sva tri modela, S10E, S10 i S10 Plus potvrđuje i neke od ranije poznatih podataka.

Primjerice, na fotografiji se jasno vidi kako Galaxy S10 E neće imati skener otiska prsta unutar zaslona, već standardni kao što je to slučaj sa starijim Samsungovim mobitelima. Razlog tomu je dakako želja za što nižim proizvodnim troškovima, a time i što nižom retail cijenom kako bi S10E mogao cijenom konkurirati uređajima poput iPhonea XR.

I također navodi kako će Galaxy S10 i Galaxy S10 Plus biti osjetno skuplji u odnosu na S10E, no ne i za koliko. Na cijene nećemo još dugo čekati – još samo 40 dana.