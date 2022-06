Nothing otkrio dizajn svog prvog pametnog telefona

Nothing phone (1) imat će upečatljivu stražnju stranu, kroz koju će se moći vidjeti zavojnica za bežično punjenje, oko koje su se smjestile svjetlosne trake

Tehnološka tvrtka Nothing, koju je inače pokrenuo Carl Pei, osnivač OnePlusa, još je u ožujku najavila dolazak svog prvog pametnog telefona koji bi trebao predstavljati izravnog konkurenta Appleovom iPhoneu.

Ta je vijest uzbudila brojne obožavatelje pametnih telefona, a kako bi im Nothing još više zagolicao maštu, odlučili su otkriti kako će njihov phone (1) izgledati.

Sudeći prema objavljenim fotografijama, Nothing phone (1) imat će donekle prozirnu stražnju stranu. Međutim, čini se da će korisnici jedino imati priliku vidjeti zavojnicu za bežično punjenje, dok će ostatak uređaja biti „pokriven“.

U lijevom kutu nalazi se dvostruki sustav kamera, a na dnu je logotip Nothinga. Oko kamere i zavojnice za punjenje nalazi se i nekoliko svjetlosnih traka, što će isticati telefon od ostalih uređaja na tržištu. Na koncu, kako napominju iz tvrtke, riječ je o uređaju koji je „dizajniran s namjerom, pun topline i radosti“.

Točne specifikacije još nisu poznate, no ako je za vjerovati glasinama, Nothing phone (1) trebao bi biti pogonjen Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 SoC-om te će doći s Nothing OS-om temeljenom na Androidu 12.

Od ostalih značajki, spominje se brzo punjenje od 45 W. Više detalja bit će poznato 12. srpnja, kada će Nothing službeno predstaviti svoj prvi pametni telefon.