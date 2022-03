Nothing najavio svoj prvi mobitel, "ubojicu iPhonea"

Tehnološka kompanija Nothing, koju je pokrenuo osnivač OnePlusa Carl Pei, u posjedu je intelektualnog vlasništva propale kompanije Essential Andyja Rubina, a do sada je uspjela prikupiti više desetaka milijuna dolara u investicijama te na tržište plasirati svoj prvi proizvod. Bile su to prozirne bežične slušalice Nothing ear (1).

Sljedeći projekt, očekivano, bit će izrada vlastitog mobitela. Najavljeno je to ove srijede na posebnom eventu, na kojem je Pei govorio o tome kako se njegova kompanija sprema postati izravni izazivač – Appleu. U tržišnu borbu s najbogatijom tehnološkom kompanijom na svijetu uključit će se, kažu, ovoga ljeta, kada će predstaviti svoj prvi mobilni telefon, Nothing phone (1).

Androidom na iOS

U svijetu u kojem živi Carl Pei trenutačno "ne postoji alternativa Appleu" a "kupci nemaju izbora". Iz tog je razloga najavio da planira lansirati svoj mobitel, integrirati ga sa širokim ekosustavom proizvoda i usluga, o kojima, pak, na predstavljanju nije rečeno ništa. A Nothingov phone (1) bit će zasnovan, pogodili ste, na Androidu, forkanome u nešto što se naziva Nothing OS. Kako svi dosadašnji Androidi, s tržišnim udjelom u svijetu od preko 70%, nisu dostojna alternativa Appleu, također nije pojašnjeno.

Prema onome što jest rečeno, čini se kako će kod Nothinga biti riječ o mobitelu sazdanome oko gotovo pa stock Androida, u posebnim bojama i s prilagođenim dizajnerskim elementima. Phone (1) donijet će, kažu, brzo i glatko iskustvo korištenja, a prvi pogled na ovaj OS bit će omogućen već u travnju, na odabranim uređajima drugih proizvođača. Najavljeno je i kako će sve inačice ovog mobitela imati zajamčene tri godine ažuriranja OS-a i četiri godine sigurnosnih zakrpa. Pogonit će ga Qualcommovi Snapdragon SoC-ovi.

Sve u svemu – najavljen je još jedan Android mobitel u nizu onih koji bi htjeli postati "ubojica iPhonea". Od konkurencije će se možda razlikovati prozirnim kućištem i ponekim dizajnerskim rješenjem, a cijene i ostali detalji nisu poznati.